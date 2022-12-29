«Ледовые шоу давно превратились в доходный бизнес»

Ледовые шоу в России становятся все дороже. А гонорары известных фигуристов впечатляют. Например, Камила Валиева, которая начнет работать в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» получит за свои выступления 6,6 млн руб. Договор на оказание услуг с мамой 16-летней спортсменки заключил «Росконцерт». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ледовые шоу в России давно превратились в доходный бизнес, где, конечно же, не обходится без звезд спорта первой величины. И суммы выплат олимпийским чемпионам стали темой обсуждения. В шоу Татьяны Навки работают сразу несколько всемирно известных фигуристов. Олимпийская чемпионка Пекина Виктория Синицына за роль Шахерезады получит свыше 10 млн руб.

Это много, но дело в том, что госпожа Синицына работает в шоу вместе с мужем и партнером Никитой Кацалаповым. А контракт этого фигуриста через «Росконцерт» не проходит. Получается, сумма в 10 млн руб. пойдет на оплату двух фигуристов, так что все-таки самой высокооплачиваемой спортсменкой проекта станет Камила Валиева. Ее гонорар — около 7 млн руб.

На первый взгляд, сумма серьезная, но для звезды такого уровня этот гонорар сложно назвать высокими, уверен комментатор фигурного катания, автор программы «Ход коньком» Андрей Журанков: «Предположим, у нее 10 выходов, получается 700 тыс. за один. Это сколько? $10 тыс. — не самая высокая цена в мировом шоу-бизнесе фигурного катания. Олимпийские чемпионы могут иметь гонорары и больше $10 тыс. за выход».

Кстати, остальные зарплаты в шоу госпожи Навки в разы скромнее: Елизавета Туктамышева, которая не участвовала ни в одной Олимпиаде, заработает около 1 млн руб., а совсем нетитулованный Егор Мурашов — чуть больше 400 тыс. руб.

Интересно, насколько сильно зависит от количества громких имен цена билета на подобные мероприятия? Например, постановку Евгения Плющенко «Снегурочка», где примой стала Александра Трусова, исполнившая пять четверных прыжков на Олимпиаде, можно посетить, заплатив минимум 700 руб. А на шоу Татьяны Навки, где от звезд рябит в глазах, меньше чем за 1,6 тыс. руб. не попасть.

Создатели представления уверяют, что дело не только в именитых фигуристах, но еще и в уровне спецэффектов, говорит участница шоу, олимпийская чемпионка Анна Щербакова: «Это абсолютно новая сказка, она очень впечатляющая, яркая и сразу захватывает буквально с первых секунд. Я даже бегаю смотреть на спецэффекты и красивые костюмы между своими номерами».

Организаторы подобных шоу подтверждают: сейчас далеко не все держится на звездах. И гонорары фигуристов, которые так любят обсуждать, не главная статья расходов, рассказал “Ъ FM” автор постановки «Волшебник страны ОЗ» Илья Авребух: «Ледовое шоу — это очень-очень дорогое удовольствие, потому что зритель требует все новых и новых эффектов. Раньше акцент был больше именно на звезд, сейчас — именно на шоу. Но я стараюсь все-таки ставить во главу угла фигурное катание».

В шоу Ильи Авербуха также немало ярких фигуристов. Здесь можно увидеть Евгению Медведеву, Романа Костомарова и даже молодого Михаила Коляду, который участвует в ледовых шоу впервые. Но покупая билет, чтобы увидеть ту или иную звезду, которая принимает в нем участие, важно помнить — к спорту все это отношения не имеет, и ждать от фигуристов, даже очень известных, исполнения элементов ультра-си не стоит. А вот насладиться артистизмом, хореографией и чистым катанием получится в любом случае.

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