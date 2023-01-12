Путин призвал усилить надзор за выполнением государственного оборонного заказа

Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура должна усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Он также отметил, что ведомство должно уделять особое внимание правам участников военной операции на Украине.

«Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев»,— сказал Владимир Путин в поздравлении в честь Дня работника прокуратуры, опубликованном на сайте Кремля.

В декабре Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также говорил об уголовной ответственности за срыв сроков гособоронзаказа. В январе правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Генпрокуратуре получать доступ к расчетам по гособоронзаказу.

Олеся Павленко