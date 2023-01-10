Медведев пригрозил новыми мерами уголовного наказания за срыв гособоронзаказа

Первый зампред военно-промышленной комиссии России и Совбеза Дмитрий Медведев посетил АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Там он провел первое в этом году совещание комиссии, на котором рассказал о создании рабочей группы по контролю за производством востребованных вооружений. Также господин Медведев предупредил о возможности применения новых мер уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу.

Дмитрий Медведев напомнил, что им было подписано распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений. «Надеюсь, что переформатирование такого рода позволит осуществлять намеченные планы и контрольные мероприятия более эффективно, оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию усилий органов власти и организаций»,— заявил господин Медведев.

«Ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи есть»,— отметил он. «В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности, и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства, ну и в случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ»,— сказал первый зампред комиссии.

«В случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей уголовного кодекса. Это новые нормы, они еще не применялись, но надо понимать, что в случае необходимости мы их вынуждены будем применять»,— заявил Дмитрий Медведев. «Говорю это не для того, чтобы кого-то застращать. Напоминаю об ответственности»,— добавил он.

Ранее президент Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Он подчеркнул, что затягивание сроков в этой сфере недопустимо. В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. По словам министра, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

Мария Федотова