В Госдуму внесен правительственный законопроект о праве Генпрокуратуры получать расчеты по гособоронзаказу

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Генпрокуратуре получать доступ к расчетам по гособоронзаказу. В частности, надзорное ведомство получит право доступа к Единой информационной системе, в которой размещены эти данные.

Сейчас доступ к этим данным могут получить государственные заказчики, Счетная палата, уполномоченные банки, федеральный орган исполнительной власти и ряд других ведомств. Для этого нужно заключить специальное соглашение с Минобороны. Генпрокуратура доступ к этим данным не имеет.

Как отмечают авторы законопроекта, документ разработан для «повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства» о гособоронзаказе, а также для обеспечения законного расходования бюджетных средств.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил, что в 2022 году в отношении 60 чиновников были заведены уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе, в том числе при выполнении гособоронзаказа. Число дел по этим статьям, которые поступили в суды, было на 10% больше показателя 2021 года (8,7 тыс. дел против 8 тыс.).

Анастасия Ларина