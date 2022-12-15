Путин призвал скорректировать параметры развития гособоронзаказа и ВПК

Президент Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа (ГОЗ). Он подчеркнул, что затягивание сроков в этой сфере недопустимо.

«Затягивание и формальный подход здесь недопустимы»,— заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции (цитата по «РИА Новости»).

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ГОЗ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. По словам министра, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. Сергей Шойгу отметил, что из-за военных действий на Украине и частичной мобилизации требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения выросли. В этой связи Минобороны оптимизировало реализацию действующих и заключенных новых госконтрактов.

О том, как поддерживают ВПК РФ в сложившихся условиях, читайте в публикации «Ъ» «Что еще нужно гособоронзаказу на случай войны».

Мария Федотова