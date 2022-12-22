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Коммерсантъ FM
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Призывникам предложили повышение

Нужно ли увеличивать возраст начала прохождения службы в армии

Призывной возраст в России может повыситься вслед за численностью армии. С такими предложениями выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. 21 декабря он заявил, что численность вооруженных сил необходимо довести до 1,5 млн человек, из них почти 700 тыс. — контрактников. В то же время, по словам министра, необходимо поднять возраст начала призыва с 18 лет до 21 года, а предельный с 27 лет до 30 лет.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

И все это из-за активности Североатлантического альянса, подчеркнул глава военного ведомства: «Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России.

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При комплектовании вооруженных сил предлагается поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе служащих по контракту — 695 тыс. человек».

Сергей Шойгу также предложил к концу 2023 года довести число контрактников до 521 тыс. человек с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. Президент России Владимир Путин в августе подписал указ, по которому общая штатная численность вооруженных сил превышает 2 млн человек. Из них военнослужащих — 1,15 млн.

Кого коснется предлагаемое Минобороны изменение призывного возраста? Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин считает, что в первую очередь войска смогут чаще пополняться выпускниками вузов и теми, кто после получения высшего образования поступил в аспирантуру, но в итоге не стал кандидатом наук: «После 18 лет граждане имеют право на отсрочку сначала для окончания 11 класса, потом для поступления в колледж или вуз и дальнейшего там обучения.

Поднятие нижней планки логично, потому что в армию в таком возрасте и так никто не идет. А те граждане, которым исполняется 21 год, заканчивают обучение, и если они не продолжают свой образовательный процесс, годны по состоянию здоровья, то попадают под призыв.

Что касается верхней планки, это может затронуть аспирантов. Обучение в аспирантуре после окончания вуза дает возможность получить отсрочку на четыре-пять лет в зависимости от программы. После этого гражданин достигает непризывного возраста независимо от того, защитил он диссертацию или нет. В армию он уже не идет. А в данном случае уже возникнут вопросы и если гражданин не защитит выпускную работу, не получит ученую степень, то он лишится права на освобождение от призыва».

Почему Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва

Почему Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что российские власти не планируют увеличивать срок службы по призыву, в том числе до полутора или двух лет вместо одного, как сейчас. Однако если страна будет заметно увеличивать армию, понадобятся кадры для подготовки новых военных. А следом, вероятно, все же придется служить дольше и при этом наращивать соответствующие расходы, говорит военный эксперт, кандидат политических наук Сергей Горбачев: «Это лишь начало большого процесса, за которым, как мне представляется, последует увеличение срока службы срочников.

Может быть, дойдет и до перехода к системе, которая существовала на излете СССР: три года в военно-морском флоте, два года — в сухопутных частях. Техника стала более сложная, она требует более длительного освоения, а использование ее на практике тоже тянет за собой временной параметр. Армии требуются подготовленные и высокопрофессиональные кадры.

Мы будем вынуждены повышать расходы на оборону. Как может бюджет России, желающей иметь и обеспечивать современную армию, быть в 20 раз меньше, чем у США?»

Владимир Путин 21 декабря поручил Минобороны использовать опыт НАТО в подготовке и оснащении армии. Президент подчеркнул, что необходимо изучать тактику альянса, а также проанализировать его вооружения для подготовки российских сил.

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Владимир Расулов

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