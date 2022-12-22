Призывникам предложили повышение

Призывной возраст в России может повыситься вслед за численностью армии. С такими предложениями выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. 21 декабря он заявил, что численность вооруженных сил необходимо довести до 1,5 млн человек, из них почти 700 тыс. — контрактников. В то же время, по словам министра, необходимо поднять возраст начала призыва с 18 лет до 21 года, а предельный с 27 лет до 30 лет.

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И все это из-за активности Североатлантического альянса, подчеркнул глава военного ведомства: «Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России.

При комплектовании вооруженных сил предлагается поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе служащих по контракту — 695 тыс. человек».

Сергей Шойгу также предложил к концу 2023 года довести число контрактников до 521 тыс. человек с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. Президент России Владимир Путин в августе подписал указ, по которому общая штатная численность вооруженных сил превышает 2 млн человек. Из них военнослужащих — 1,15 млн.

Кого коснется предлагаемое Минобороны изменение призывного возраста? Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин считает, что в первую очередь войска смогут чаще пополняться выпускниками вузов и теми, кто после получения высшего образования поступил в аспирантуру, но в итоге не стал кандидатом наук: «После 18 лет граждане имеют право на отсрочку сначала для окончания 11 класса, потом для поступления в колледж или вуз и дальнейшего там обучения.

Поднятие нижней планки логично, потому что в армию в таком возрасте и так никто не идет. А те граждане, которым исполняется 21 год, заканчивают обучение, и если они не продолжают свой образовательный процесс, годны по состоянию здоровья, то попадают под призыв.

Что касается верхней планки, это может затронуть аспирантов. Обучение в аспирантуре после окончания вуза дает возможность получить отсрочку на четыре-пять лет в зависимости от программы. После этого гражданин достигает непризывного возраста независимо от того, защитил он диссертацию или нет. В армию он уже не идет. А в данном случае уже возникнут вопросы и если гражданин не защитит выпускную работу, не получит ученую степень, то он лишится права на освобождение от призыва».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что российские власти не планируют увеличивать срок службы по призыву, в том числе до полутора или двух лет вместо одного, как сейчас. Однако если страна будет заметно увеличивать армию, понадобятся кадры для подготовки новых военных. А следом, вероятно, все же придется служить дольше и при этом наращивать соответствующие расходы, говорит военный эксперт, кандидат политических наук Сергей Горбачев: «Это лишь начало большого процесса, за которым, как мне представляется, последует увеличение срока службы срочников.

Может быть, дойдет и до перехода к системе, которая существовала на излете СССР: три года в военно-морском флоте, два года — в сухопутных частях. Техника стала более сложная, она требует более длительного освоения, а использование ее на практике тоже тянет за собой временной параметр. Армии требуются подготовленные и высокопрофессиональные кадры.

Мы будем вынуждены повышать расходы на оборону. Как может бюджет России, желающей иметь и обеспечивать современную армию, быть в 20 раз меньше, чем у США?»

Владимир Путин 21 декабря поручил Минобороны использовать опыт НАТО в подготовке и оснащении армии. Президент подчеркнул, что необходимо изучать тактику альянса, а также проанализировать его вооружения для подготовки российских сил.

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Владимир Расулов