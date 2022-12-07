Авиакомпаниям поставят четвертинку

В российских авиакомпаниях надеются, что размер компенсаций за перевозки внутри страны увеличат на 2023 год в два раза. Правительство утвердило само постановление о продлении субсидии на следующий год, указав, что в федеральном бюджете на эти цели по-прежнему предусмотрено лишь 25 млрд руб.— вчетверо меньше, чем в этом году. Источники “Ъ” в Минтрансе сообщают, что вопрос дополнительного финансирования не снят с повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство РФ не подтвердило авиакомпаниям ожидаемый ими объем антисанкционной субсидии за перелеты внутри РФ. 7 декабря правительство анонсировало продление программы субсидий на 2023 год, отметив, что в федеральном бюджете на эти цели все еще предусмотрено 25,3 млрд руб.— в четыре раза меньше, чем в этом году. Еще в сентябре заместитель главы Минтранса Игорь Чалик заявлял журналистам, что программу продлят с ноября, а ее объем составит 50 млрд руб.

Программа компенсации расходов в 100 млрд руб. на внутренние рейсы действовала с апреля по октябрь. Больше половины этих денег пришлось на группу «Аэрофлот». Вторым крупнейшим получателем стала S7, на третьем месте — «Уральские авиалинии» (см. “Ъ” от 14 ноября). Большая часть средств уже поступила на счета перевозчиков. Авиакомпаниям компенсировали 1,1 руб. за пассажиро-километр при условии, если они обеспечат как минимум 72% от пассажирооборота за аналогичный период 2021 года.

Из крупнейших авиакомпаний на госпомощь не претендовали только Red Wings, «Азимут» и Azur Air, которые активно летали за рубеж. При этом, по данным “Ъ”, Utair получила большую часть из предусмотренных 4,6 млрд руб., но не выполнила условия субсидии. По данным “Ъ”, пассажирооборот перевозчика в апреле—сентябре составил менее 60% от уровня тех же месяцев 2021 года. “Ъ” направил запрос во все перечисленные авиакомпании.

Источник в Минтрансе сообщил “Ъ”, что министерство по-прежнему оценивает «необходимый объем финансирования» в 50,6 млрд руб.

«Вопрос дополнительного финансирования реализации данной программы в настоящее время прорабатывается»,— отметил собеседник “Ъ”. Он также отметил, что министерство внесло проект постановления, устанавливающий правила предоставления субсидии, на рассмотрение в кабинет министров еще осенью. «Документ разработан в параметрах действующей программы субсидирования авиакомпаний за выполненный пассажирооборот»,— уточнил он. Предполагается, что авиакомпании смогут начать подавать заявки с 2023 года, но смогут получить компенсации задним числом за рейсы с ноября 2022 по март 2023 года.

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что при любом решении об объемах господдержки «группа будет нацелена на сохранение доступности авиаперелетов и поддержание приемлемого уровня рентабельности своих рейсов». Но, отметили там, «применяемое в 2022 году тарифное предложение не в полной мере покрывало расходы авиакомпаний на полеты, поэтому господдержка авиаперевозчиков останется актуальной в 2023 году для сдерживания роста тарифов». В S7 ранее подсчитали, что без масштабной поддержки в виде субсидий пассажиропоток в апреле—октябре 2022 года был бы ниже как минимум на 20%. Поддержка доступности авиаперевозок со стороны государства остается важным для отрасли вопросом, уточнили “Ъ” в компании.

Некоторые собеседники “Ъ” в экспертном сообществе отмечают, что без существенной господдержки в 2022 году цены на авиабилеты могут вырасти на 20–30%.

Не комментируя эти цифры, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин соглашается, что сокращение объема субсидий способно привести к удорожанию билетов на внутренних линиях, «к этому параметру объем перевозок очень чувствителен». При этом он уточняет, что стоимость перевозок будет во многом зависеть от спроса: «На наш взгляд, в случае относительно стабильных внешних факторов если падение перевозок и произойдет, то оно может ограничиться 10–15%». Но дополнительные меры господдержки к уже заявленным «способны придать рынку стабильности».

Айгуль Абдуллина