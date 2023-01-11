Не впускайте «кракена»

Роспотребнадзор не исключает, что новый вариант омикрон-штамма «кракен» появится в России. Он уже активно распространяется в США, Великобритании и других европейских странах. Эксперты отмечают, что это наиболее трансмиссивный, заразный вариант COVID-19 среди всех существующих — одних только подлиний «омикрона» зафиксировано уже несколько сотен. Впрочем, российские ученые и эпидемиологи полагают, что «кракен» не сможет переломить ход постпандемии. Им, вероятно, заразится большинство, но многие даже не заметят, что переболели новым вариантом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, неофициально названный «кракен» в честь мифического морского чудовища, может появиться и в России, предупредил Роспотребнадзор. «В настоящее время случаев XBB.1.5 в нашей стране не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, "кракен" может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами»,— говорится на сайте санитарной службы.

Вариант XBB.1.5, как сообщается, впервые был замечен в октябре в США и привлек внимание исследователей способностью сверхбыстро передаваться от человека к человеку.

«Вот уже несколько месяцев мы не видели ни одного варианта, который распространялся бы с такой скоростью»,— предупредила Павитра Ройчаудхури, директор по секвенированию COVID-19 в вирусологической лаборатории Медицинской школы Вашингтонского университета. XBB.1.5 является продуктом рекомбинации: два потомка BA.2, или «стелс-омикрона», поменяли местами части своего генетического кода, что привело к 14 новым мутациям в шиповидном белке и новой подлинии XBB, осенью вызвавшего волну заболеваемости в Сингапуре, но так и не получившего большого распространения в мире.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила, что указанный вариант является наиболее трансмиссивным среди уже существующих. «Причиной этого являются мутации, которые находятся в этом рекомбинантном подварианте "омикрона", позволяющие этому вирусу прикрепляться к клетке и легко копироваться»,— сообщила представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что организация обеспокоена распространением XBB.1.5, особенно в некоторых странах Европы и Северной Америки. Так, по данным властей Соединенных Штатов, за несколько недель число секвенированных случаев «кракена» увеличилось в стране с 4% до 40%. Оценочно доля этого варианта в общей структуре штаммов в США составляет около 30%. На сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) говорится, что по состоянию на 9 января в GISAID, крупнейшую базу штаммов коронавируса, было загружено 4770 последовательностей, относящихся к XBB.1.5. Большинство из них поступило из США (4111) и Великобритании (202). Кроме того, этот вариант был обнаружен в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции.

Впрочем, ECDC подчеркивает, что в настоящее время недостаточно информации, чтобы говорить об изменениях тяжести течения инфекции, вызванной вариантом «кракен».

Отметим, «кракену» предшествовали «кентавр», «тифон», «цербер», а всего в международных геномных базах можно найти уже несколько сотен субвариантов «омикрона».

«Эволюция коронавируса неостановима, поэтому будут появляться новые и новые варианты,— говорит молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.— Другое дело, что мы сейчас регистрируем эти варианты, даем им имена, потому что все еще актуальна эта проблема». По оценке господина Харитонова, история COVID-19 тем не менее идет к тому, что новых симптомов, угроз, увеличения тяжести течения заболевания ждать не стоит. «Даже этот страшный "кракен" страшен только тем, что чуть лучше уходит от вакцин и быстрее распространяется. Это повод задуматься тем, у кого есть хронические заболевания, проблемы с иммунной системой, потому что увеличились риски заразиться чем-то, против чего не сработает иммунитет. Человеку привитому и здоровому беспокоиться не надо»,— говорит Сергей Харитонов.

Так как штаммов уже много, продолжает он, их разные виды могут сталкиваться в одном организме и таким образом обмениваться «кусочками генетического материала» — так и появился «кракен». «Такой процесс рекомбинации более быстрый, и это может потенциально повлечь за собой появление новых свойств. С другой стороны, этот процесс не несет чего-то принципиально нового — так как это обмен уже известными нам кусочками»,— сообщает господин Харитонов.

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук полагает, что «кракен» не перезапустит пандемию. «Скорее всего, он не вызывает тяжелого течения болезни — а это самое опасное, что может произойти на этом этапе постпандемии»,— говорит господин Барчук. По его словам, «мы не увидим ничего сверхъестественного», кроме большого количества заболевших, но многие из них, подчеркивает эпидемиолог, даже не будут знать, что переболели новым вариантом.

«За последние три года были высказывания как о "победе над пандемией", так и о том, что коронавирус с нами навечно, поэтому прогнозировать перелом очень сложно»,— говорит врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина.

Она добавляет, что с учетом заразности штамма нельзя исключать развитие «китайского сценария» — взрывной характер заболеваемости в Китае после жестких мер локдауна. Впрочем, отмечает госпожа Фокина, в клинической практике для врачей иных специальностей имеет значение в большей степени не штамм, а тяжесть течения уже развившегося заболевания, его заразность.

Наталья Костарнова