Вирус рвется с цепи

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены мутации штамма коронавируса «омикрон», получившие названия «тифон» и «цербер». Эксперты связывают с этими вариантами надвигающуюся на Европу и США очередную волну заболеваемости. Тем более что, по некоторым оценкам, «цербер» распространяется на 20–30% быстрее, чем «омикрон». Впрочем, данных об иных свойствах этой мутации пока нет. Опрошенные “Ъ” инфекционисты полагают, что она едва ли приведет к более тяжелому течению заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты разглядели в биообразцах россиян «тифона» и «цербера» — новые мутации штамма коронавируса

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Эксперты разглядели в биообразцах россиян «тифона» и «цербера» — новые мутации штамма коронавируса

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Начавшись в августе, шестая волна коронавируса в России стремительно докатилась до пиковых показателей примерно в 50 тыс. новых случаев в сутки в сентябре и пошла на спад. Сейчас федеральный оперштаб ежедневно докладывает менее чем о 10 тыс. новых заболевших, при этом выздоравливает в среднем в два раза больше. В целом в мире эпидобстановка также благоприятная: недавно Всемирная организация здравоохранения отчиталась, что количество еженедельно выявляемых случаев заражения ковидом упало до самого низкого уровня за все время наблюдений.

Однако эксперты уже предсказывают будущую вспышку заболеваемости, которую могут вызвать новые мутации «омикрона» — BQ.1. и BQ.1.1, получившие неофициальные названия «тифон» и «цербер» (в честь чудовищ древнегреческой мифологии). «Кажется, они появились из ниоткуда,— говорил ABC News доктор Питер Чин-Хонг, специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.— Но на самом деле впервые эти варианты были замечены в Нигерии летом, а затем распространились на другие страны Европы и Азии, а теперь и на Соединенные Штаты».

Особенное беспокойство у экспертов вызывает штамм BQ.1.1, или «цербер». По некоторым данным, скорость его распространения на 20–30% выше, чем у «омикрона».

На сегодняшний день «цербер» выявили более чем в 30 странах, в том числе в США, Германии и Великобритании. Например, американские эксперты заявляют, что «чрезвычайная иммунная уклончивость и трансмиссивность BQ.1.1 сделают его главной движущей силой следующей волны в США уже в ближайшие недели». 21 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что «тифон» и «цербер» составляют 16,6% от общего числа циркулирующих вариантов коронавируса в Штатах. В тот же день Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил, что в ноябре—декабре на эти два варианта, вероятно, будет приходиться более половины всех случаев заражения в Европе.

Роспотребнадзор в среду официально подтвердил, что «цербер» уже проник и в Россию. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что эксперты обнаружили оба новых геноварианта еще на прошлой неделе. Впрочем, заверила госпожа Попова, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России «управляемая». По ее словам, пятую неделю подряд идет снижение заболеваемости, а «некоторый подъем» в конце осени «вполне ожидаем».

Анна Попова подчеркнула, что снова вводить какие-либо ограничения в стране не планируется, так как «для этого нет никаких оснований».

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1, судя по всему, имеет некоторые преимущества перед другими подвариантами, однако преждевременно делать вывод о том, что его появление может привести к очередной волне заболеваемости коронавирусом в мире, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «Сотни выявленных образцов — это довольно мало по сравнению с сотнями тысяч случаев COVID-19, регистрируемых по всему миру каждый день, даже с учетом определенной тенденции к росту»,— объяснил господин Хафизов.

Инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков подчеркивает, что важно говорить не о количестве заболевших, а о тяжести течения инфекции. По его мнению, заболевание, вызванное «цербером», будет протекать даже легче, чем в случае с более ранними штаммами: «Так как это подлиния "омикрона", а этим штаммом переболело огромное количество людей, и не раз, то, вероятно, к "церберу" уже сформирован иммунитет».

Новые варианты «омикрона» BQ.1 и BQ.1.1 уже к декабрю 2022 — началу 2023 года практически полностью заменят существующие, полагает инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник, ссылаясь на прогнозы эпидемиологов и ученых.

«По клиническим проявлениям они не будут тяжелее, но в этих штаммах изменится структура спайкового белка, что позволяет вирусу повысить свой потенциал к распространению и к ускользанию от иммунной защиты. Все меньшую эффективность будут иметь поствакцинальный иммунитет и иммунитет после перенесенной инфекции, но эта иммунная защита продолжит защищать от тяжелых форм болезни»,— уточняет госпожа Темник. Впрочем, отмечает она, серьезных проблем это не создаст: вакцины, по ее мнению, будут обновляться так же, как вакцины от гриппа.

Наталья Костарнова