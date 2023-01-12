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Коммерсантъ FM
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Сервер взаймы

Операторы связи начинают сдавать в аренду оборудование

Операторы связи наладили поставки в Россию телеком- и IT-оборудования, включая серверы, компьютеры, софт, и начинают сдавать его в аренду корпоративным заказчикам с возможностью последующего выкупа. Такие услуги уже предлагает «Ростелеком» и готовится запустить МТС. Источники “Ъ” полагают, что в сегмент могут выйти и другие участники. До санкций аренда оборудования не была выгодна из-за свободного и конкурентного доступа к его закупкам у зарубежных вендоров, однако на фоне осложнения поставок она будет пользоваться спросом, считают эксперты.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

МТС запустила услугу по аренде телеком- и IT-оборудования с последующей возможностью выкупа, рассказали “Ъ” в компании. Услуга будет ориентирована на крупный федеральный и региональный бизнес, а также госорганы. Среди техники, которую предлагает МТС, серверы, системы хранения данных (СХД), компьютеры, телефоны, программное обеспечение (ПО), а также другое телеком-оборудование, включая, например, системы связи на базе беспроводного широкополосного доступа (БШПД).

В компании уточнили, что речь идет о новом отечественном и иностранном оборудовании при условии «исполнения гарантийных условий со стороны вендора и бесперебойных поставок в РФ».

С начала военной операции на Украине большинство зарубежных производителей вычислительной техники (Dell, HP, Nvidia и др.) и телеком-оборудования (Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE) прекратили поставки в Россию, и операторы опасались дефицита и последующей деградации услуг связи (см. “Ъ” от 28 марта 2022 года). Но после легализации в стране параллельного импорта ситуация изменилась. Уже в июле глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью “Ъ” утверждал, что «оборудование есть, оно доступно». О том, что параллельный импорт позволяет «обеспечить доступность оборудования для пользователей», уверял в ноябре глава Минцифры Максут Шадаев.

В 2022 году благодаря параллельному импорту удалось наладить ввоз в Россию вычислительной техники корпоративного класса по ряду сегментов, «трудности есть только с дорогостоящими высокопроизводительными серверами», говорит собеседник “Ъ” на рынке электроники. По словам гендиректора оператора ЦОД 3data Ильи Хала, благодаря параллельному импорту проблем с закупкой техники корпоративного класса действительно нет.

Источник “Ъ” на телекоммуникационном рынке добавляет, что всем операторам связи удалось наладить стабильные поставки, поэтому «в ближайшее время услуги по аренде оборудования могут запустить и конкуренты МТС».

До сих пор этот бизнес у операторов не распространялся на крупное профильное оборудование, хотя услуга сдачи в аренду ограниченного круга потребительских устройств (роутеры, модемы, колонки, ТВ-приставки) есть у всех крупных провайдеров, включая «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2.

В «Ростелекоме» отметили, что уже предлагают корпоративным клиентам «сервисную модель», когда оператор под ключ и за свой счет создает заказчику цифровую и IT-инфраструктуру (включая создание корпоративных сетей и пр.) и получает плату за оказание услуг: «В ней также есть опция выкупа арендованного оборудования». В компании не стали комментировать, как обеспечивают поставки оборудования. В Tele2 сказали, что не планируют заниматься сдачей оборудования в аренду. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «МегаФоне» не ответили не запрос.

Хачатур Помбухчан, гендиректор «МегаФона», в интервью РБК, 5 декабря 2022 года:

«Тестируем российское и иностранное телеком-оборудование, о существовании которого раньше даже не подозревали».

Услуги аренды могут пользоваться спросом, допускает представитель ГК «F+ tech-Марвел»: «Схема аренды выгоднее лизинга, так как не требуется привлекать банк и раскрывать отчетность перед лизинговой компанией». Ранее подобный сервис, который стал популярен у корпоративных заказчиков, запускал американский производитель вычислительной техники HPE, отметили в «F+ tech-Марвел».

Провайдеры ждут господдержки разработок оборудования для фиксированных сетей связи

До 2022 года несколько компаний предпринимали попытки работать по модели предоставления оборудования как сервиса (hardware as a service), но проекты сворачивались, уточняет президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев: «До санкций такая модель не была выгодна потребителям, так как для них не составляло труда приобрести оборудование в собственность или же использовать облака». Однако в текущих условиях, считает он, проект может оказаться успешным, «если у компании налажен канал параллельного импорта».

Тимофей Корнев, Никита Королев, Юлия Тишина

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