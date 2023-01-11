2022 год привел приложения в норму

После двух лет пандемии пользовательские расходы в приложениях и мобильных играх снизились в 2022 году. По мнению аналитиков компании Data.ai, представившей такие данные, тем самым рынок мобильных приложений вернулся к нормальному состоянию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Расходы пользователей в приложениях в 2022 году снизились на 2%, составив $167 млрд. Такие данные содержатся в ежегодном докладе State of Mobile, представленном сегодня аналитической компанией Data.ai (раньше называлась App Annie). Еще значительнее снизились траты пользователей в мобильных играх — на 5%, до $109,5 млрд.

Аналитики компании объясняют это, в частности, тем, что после двух лет, когда на рынок серьезное влияние оказывала пандемия, ситуация вернулась к нормальному состоянию. В 2020 году, после массового введения ковидных ограничений, был зафиксирован весьма значительный рост количества загрузок (на 10%) и расходов в приложениях (на 25%).

Теперь же рынок возвращается к нормальному развитию. Авторы доклада отмечают, что «неудовлетворенный (за время пандемии.— “Ъ”) спрос на путешествия и развлечения в реальной жизни захватывает все большую долю в кошельках».

Кроме того, сказываются общая макроэкономическая ситуация и высокая инфляция.

При этом некоторые другие показатели продолжали расти. Число новых загрузок приложений увеличилось на 11%, до 255 млрд. На 3% выросло среднее время, проводимое пользователями в приложениях. Оно составило около пяти часов в день. Увеличилось и общее время, проводимое в приложениях всеми пользователями,— на 9%, до 4,1 трлн часов за день. Приложения весьма привлекательны для рекламодателей — их расходы на мобильную рекламу в 2022 году выросли на 14% и составили $336 млрд.

Лидером по числу загрузок приложений, как и годом ранее, остается Китай, за ним идут Индия и США. Россия по этому показателю находится на шестом месте. По расходам в приложениях также лидирует Китай. Второе и третье места занимают США и Япония.

России в топ-20 по расходам нет (это может быть связано с отключением возможности оплаты из России в Google Play и ограничением такой возможности в App Store).

Самым популярным (по числу загрузок) приложением в мире стал Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Далее следуют TikTok и Facebook. В топ-10 по загрузкам также входят мессенджеры WhatsApp, Snapchat, Telegram и Facebook Messenger, видеоредактор CapCut, музыкальный стриминговый сервис Spotify, а также бизнес-мессенджер WhatsApp Business.

По расходам пользователей лидируют TikTok, YouTube и сервис знакомств Tinder. Кроме них в топ-10 входят стриминговые видеосервисы Disney+, HBO Max, Tencent Video и iQIYI, а также облачное хранилище Google One, японский сервис подписки на мангу Piccoma и сервис знакомств Bumble.

Самыми часто скачиваемыми играми оказались Subway Surfers, Free Fire и Ludo King. Больше всего тратили пользователи в играх Honor of Kings, Genshin Impact и Candy Crush Saga.

Яна Рождественская