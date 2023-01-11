«Золотая корона» вернулась в Таджикистан

Национальный банк Таджикистана (НБТ) выдал лицензию РНКО «Платежный центр» на работу в стране платежной системы «Золотая корона» сроком на пять лет, следует из заявления пресс-службы регулятора.

Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный центр» — оператор и расчетный центр платежной системы «Золотая корона».

В 2019 году Таджикистан перешел на новую систему, предполагающую проведение всех расчетов и процессинга по переводам через НБТ. Все платежные системы, работавшие в республике, должны были подключиться к Национальному процессинговому центру (НПЦ). После этого несколько систем денежных переводов, включая, в частности, «Золотую корону», Western Union, Contact и «Юнистрим» , приостановили работу в стране.

24 декабря 2019 года Western Union, Contact и «Юнистрим» возобновили переводы в Таджикистан. «Золотая корона», которая была лидером рынка платежных систем в республике с долей 81%, тогда не присоединилась к новой системе.

Эрдни Кагалтынов