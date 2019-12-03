Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем. Они не смогли ответить, когда можно будет перевести деньги. По информации «Sputnik Таджикистан», сейчас также не работает выдача денежных средств через системы Western Union, Contact, «Юнистрим», «Золотая корона» и MoneyGram, а в отделениях банков собрались люди, которые не могут получить деньги.

В отделении «Юнистрим» рассказали, что в отделениях Таджикистана временно приостановлена выдача денежных средств в национальной валюте, но отправить можно доллары, рубли или евро. MoneyGram и «Золотая корона» говорят, что работают в штатном режиме. При этом вечером 2 декабря РБК сообщал, что «Юнистрим», MoneyGram и «Золотая корона» продолжали проводить операции, но не все гарантировали получение средств.

Western Union «временно» остановила переводы, подтвердил ее представитель.

Ранее сообщалось, что запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России. Страна с 3 декабря перешла на новую систему, предполагающую проведение всех расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк Таджикистана (НБТ).

“Ъ” узнал, что всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, но НБТ отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую.

О возможных проблемах с переводами в Таджикистан читайте в публикации “Ъ”.