WhatsApp с 2023 года прекратит поддержку некоторых старых смартфонов

Мессенджер WhatsApp станет несовместимым с некоторыми старыми моделями смартфонов с 1 января 2023 года. Приложение перестанет запускаться на iPhone 5, Huawei Ascend D, Samsung Galaxy S2 и S3 mini, Sony Xperia Arс S и других.

Всего WhatsApp прекратит работу на 49 моделях смартфонов. С 24 октябре приложение уже не работает в операционных системах iOS 10 и 11. Пользователи перед остановкой работы приложения получат уведомления с предложением обновить операционную систему или устройство. Ранее WhatsApp выпустил специальную бета-версию для планшетов. Скачать ее могут некоторые пользователи через Google Play Beta Program. Также мессенджер начал тестировать функцию скрытия своего номера телефона в приложении.

Евгений Федуненко