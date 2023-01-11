Самолеты вернулись на проверку

Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку в отношении авиакомпании «ИрАэро» по двум статьям УК — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». 9 и 10 января самолеты перевозчика Ан-26–100 и Ан-24РВ были вынуждены из-за неполадок вернуться в аэропорты вылета. В первом случае — из-за открытия двери багажного отсека на высоте около 3 тыс. м, во втором — по причине неполадок бортового оборудования. Пострадавших в инцидентах не было. Представитель авиакомпании настаивает на том, что «не стоит связывать эти события и делать выводы о техническом состоянии парка самолетов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании «ИрАэро»

Фото: Алексей Литвинов, Коммерсантъ Самолет авиакомпании «ИрАэро»

Фото: Алексей Литвинов, Коммерсантъ

Как сообщила сегодня пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, один из инцидентов с самолетами авиакомпании «ИрАэро» произошел в Иркутске 10 января около 9:30 местного времени (4:30 мск). «Командир воздушного судна Ан-24РВ, выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Иркутск—Полярный, из-за неполадок радиопереговорного оборудования принял решение о возврате на аэродром вылета. Самолет благополучно выполнил посадку в городе Иркутске в 10 часов 30 минут»,— уточняется в сообщении ведомства.

Авиакомпания «ИрАэро» — российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. Специализируется на выполнении межрегиональных рейсов в Сибири и на Дальнем Востоке, а также рейсах из городов Сибири на юг России и в некоторые города стран СНГ. Основу парка компании составляют самолеты семейства Superjet 100, различные модификации Ан-24 и Ан-26.

В результате инцидента самолет не получил повреждений, никто из 24 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал. Следователи в настоящее время проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Буквально за день до этого, 9 января, с другим воздушным судном «ИрАэро» — Ан-26–100 с 25 пассажирами и 6 членами экипажа на борту — произошел инцидент в аэропорту Маган (запасной аэропорт Якутска, находится в 12 км от города). Самолет выполнял чартерный рейс Иркутск—Якутск—Магадан. Борт из-за метеоусловий не смог приземлиться в Якутске и был перенаправлен в Маган. При взлете из Магана в самолете на высоте 2,9 тыс. м распахнулся грузовой люк.

«В результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолета. Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно, пострадавших и иных повреждений воздушного судна не было»,— приводят детали происшествия в Восточном управлении на транспорте СКР, следователями которого организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В аэропорт назначения пассажиры смогли попасть только на следующий день, когда за ними прибыл подменный борт из Иркутска. Ночь в гостинице и горячее питание им были обеспечены за счет средств авиакомпании.

Представитель «ИрАэро» Николай Бессонов, комментируя «Ъ» оба инцидента, заявил, что авиакомпания не имеет сложностей, связанных с техническим обслуживанием авиапарка.

«Я бы не стал связывать эти два события и делать какие-то выводы. Это просто совпадение»,— подчеркнул он.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» выступала с инициативой перенести в Иркутск часть оборудования закрывшегося в Ростове завода гражданской авиации №412 для организации цеха ремонта двигателей и других агрегатов для самолетов семейства Ан-24 и Ан-26. Соответствующие переговоры велись между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой Ростовской области Василием Голубевым. Однако, по словам представителя авиакомпании, «вопрос решился не в пользу Иркутска».

Влад Никифоров, Иркутск