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Коммерсантъ FM
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Пассажиры аварийно приземлившегося рейса в Якутии отправятся в Магадан 10 января

Пассажиры авиакомпании «ИрАэро», летевшие сегодня, 9 января, рейсом Иркутск—Якутск—Магадан на самолете Ан-26-100, который из-за открывшегося в полете грузового люка аварийно приземлился в промежуточном пункте маршрута, отправятся в аэропорт назначения завтра. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в настоящее время авиакомпания обеспечила 25 пассажирам горячее питание и гостиницу, подменный борт заберет их завтра, 10 января, в 12:30 по местному времени (6:30 мск).

«Сегодня, 9 января, в 14:00 местного времени (8:00 мск) при взлете из аэропорта Маган (запасной аэропорт Якутска.— “Ъ”) в Якутии самолета Ан-26-100 произошел инцидент — разгерметизировался грузовой люк. Пилоты вовремя сориентировались и выполнили благополучную посадку. Никто из 25 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства, связанного с безопасностью обеспечения полетов»,— добавили в ведомстве.

Как уточнили в разговоре с «Ъ» в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», рейс был чартерным, разгерметизация произошла на высоте около 2900 м. Приземление в Магане «изначально было вызвано метеоусловиями в Якутске». В компании отмечают, что по факту инцидента Якутским территориальным подразделением Росавиации создана комиссия, организована проверка.

Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте также проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Как уточняют в ведомстве, по предварительным данным, были сорваны замки грузового отсека, в результате инцидента «повреждены правое и центральное крепление рампы, а часть багажа вылетела из самолета».

Влад Никифоров, Иркутск

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