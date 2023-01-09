«Кукурузник» сбили лед и туман

В Ненецком автономном округе, совершая аварийную посадку, разбился самолет Ан-2, принадлежащий региональному авиаотряду. Два человека погибли, еще десять — получили травмы. По предварительной версии, к трагедии могли привести действия экипажа в сложных метеоусловиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вертолет МЧС, который должен был доставить спасателей к месту падения Ан-2

Фото: Пресс-служба МЧС России Вертолет МЧС, который должен был доставить спасателей к месту падения Ан-2

Фото: Пресс-служба МЧС России

Самолет Ан-2 Нарьян-Марского объединенного авиаотряда совершал рейс по маршруту Нарьян-Мар–Каратайка–Варандей. По одной из версий, не сумев приземлиться в условиях сильного тумана в Каратайке, экипаж взял курс на Варандей.

Однако, пролетев порядка десяти километров от точки промежуточной посадки, экипаж обнаружил сильное обледенение плоскостей и решил садиться на снежный наст. От удара о землю самолет и находившиеся в нем люди получили повреждения.

Для одного из двух пилотов и пассажира травмы оказались несовместимыми с жизнью. Еще десять человек получили повреждения различной степени тяжести.

О том, что произошла катастрофа, властям сообщили сами пострадавшие. Спасателей и врачей вначале к ним хотели отправить вертолетом, но вылету помешала непогода. Тогда спасательная миссия выехала из Каратайки на снегоходах. Добравшись на место ЧП, спасатели забрали пострадавших. После оказания помощи большинство из них оставят на ночь в местном интернате, а потом доставят в точку назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолеты Ан-2

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Самолеты Ан-2

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Представители авиаотряда сообщили, что воздушное судно имело все необходимые сертификаты, в том числе летной годности, а экипаж обладал необходимым опытом для полетов в непростых погодных условиях — полярной ночи, тумана, 20-градусного мороза и ветра с порывами до 16 м/с.

В СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Следствие собирается проверить все версии, в том числе об ошибке пилотов, допущенной в сложных метеоусловиях, а также о катастрофе, вызванной износом техники.

Николай Сергеев