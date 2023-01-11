Песков назвал критику Путина в адрес Мантурова обычным рабочим процессом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет серьезных нареканий к работе главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова. Критику министра за долгое оформление контрактов на воздушные самолеты он назвал «обычным рабочим процессом».

«Нет. Это обычный рабочий процесс»,— сказал господин Песков ТАСС в ответ на вопрос, есть ли у Владимира Путина серьезные нарекания к работе господина Мантурова и не могут ли ему из-за них объявить выговор.

Ранее сегодня Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что работа по обеспечению заказов на воздушные суда на 2023 год идет слишком долго. На попытку Дениса Мантурова объяснить ситуацию с контрактами, Владимир Путин сказал: «что вы в самом деле дурака-то валяете? Контрактов нет. А у вас все сверстано». Президент поручил Минпромторгу закончить всю работу в течение месяца.

Анастасия Ларина