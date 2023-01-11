Путин: дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета России составили 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что дополнительные доходы бюджета, не относящиеся к нефтегазовым, составляют 200 млрд руб. Глава государства подчеркнул, что эти средства позволят России решить необходимые вопросы и финансировать приоритетные программы.

«Мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами,— 200 млрд руб. предварительно. Это дает нам возможность решить все задачи, которые мы ставим, по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными»,— сказал президент в ходе совещания с членами правительства.

Владимир Путин отметил, что к вопросам, которые необходимо решить, относятся суверенное развитие, вопреки внешнему давлению, увеличение зарплат и снижение уровня бедности, инвестиции в присоединенные регионы.

Вчера, 10 января, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что доходы федерального бюджета по итогам 2022 года составили 28 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что эта сумма была достигнута за счет нефтегазовых доходов, а также благодаря росту ненефтегазовых доходов, например увеличению НДС.

Как будет формироваться бюджет России в 2023 году на фоне санкций против нефтегазового сектора — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Лусине Баласян