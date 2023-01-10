Мишустин: расходы федерального бюджета в 2022 году составили 31 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства подвел предварительные итоги исполнения федерального бюджета в 2022 году. Доходы федерального бюджета составили почти 28 трлн руб. Вместе с тем расходы на «решение масштабных задач», рассказал премьер, составили 31 трлн руб. Он отметил, что правительство выполнило все социальные обязательства перед гражданами.

«Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов — свыше 31 трлн руб. Вместе с тем доходы составили почти 28 трлн. Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям»,— сказал премьер, стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что доход на сумму 28 трлн руб. оказался на 2,8 трлн руб. больше, чем планировалось. «Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе роста НДС в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года»,— отметил господин Силуанов.

Антон Силуанов добавил, что бюджет дефицита составил 3,3 трлн руб. — 2,3% ВВП. Рост дефицита министр объяснил дополнительными расходами.

На 2023 год предусмотрены доходы в размере 26 трлн руб., расходы — 29 трлн руб. В том числе расходы на проведение социальной политики составят 7,3 трлн руб. 27 декабря Антон Силуанов сообщал, что с 2023 по 2025 год правительство планирует снизить дефицит бюджета до 0,7% ВВП.

Как будет формироваться бюджет России в 2023 году на фоне санкций против нефтегазового сектора — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Лусине Баласян