Песков: для России предпочтительнее решать проблему Украины путем переговоров

Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для российских властей более предпочтительным является достижение целей мирным путем.

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия готова к переговорам по Украине. Представитель Кремля в ответ сказал, что «Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров», но, по его мнению, сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

«Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится»,— сказал Дмитрий Песков.

Переговоры Украины и РФ были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев готов к переговорам только после восстановления территориальной целостности Украины.

Глава МИД Турции вчера, 10 января, заявил, что Анкара поддерживает так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Тот представил ее в декабре в обращении к лидерам G7. Его план предполагает поставки новых типов вооружений Киеву, энергетическую и финансовую поддержку и «новую дипломатию».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер