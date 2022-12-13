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Коммерсантъ FM
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Зеленский предложил три шага для «ускорения наступления мира» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 предложил план по «ускорению наступления мира на Украине». Он включает в себя поставки новых типов вооружений Киеву, энергетическую и финансовую поддержку и «новую дипломатию», которая включает в себя предложенную Украиной «формулу мира» из 10 пунктов.

«Прошу сохранять достигнутую солидарность, Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году — так же, как в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира»,— сказал господин Зеленский. Видеообращение опубликовано на сайте украинского президента.

План господина Зеленского для «ускорения наступления мира»:

  • Первый шаг — «новая сила». Украинский президент заявил, что Россия сохраняет преимущество в артиллерии и ракетах. В связи с этим Киев просит поставки танков, артиллерии, снарядов, в том числе дальнобойных ракет.
  • Второй шаг — «новая прочность». Он включает в себя сохранение «энергетической, финансовой и социальной стабильности». Киев призывает союзников увеличить поставки газа в связи с проблемами с энергоснабжением. Речь идет о 2 млрд кубометров газа. Также президент Украины призвал активнее поддерживать восстановление его страны.
  • Третий шаг — «новая дипломатия». Владимир Зеленский заявил, что чувствует «возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всех наших людей и наших территорий». Он предложил организовать специальный саммит Global Peace Formula Summit для определения мер по реализации его «формулы мира». Она состоит из 10 пунктов и включает в себя в том числе вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

Страны G7 по итогам саммита решили создать международную платформу для координации финансовой помощи Киеву. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, восстановление Украины будет глобальной задачей, сопоставимой с планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

О саммите — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Леонид Уварчев

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