Турция поддерживает урегулирование российско-украинского конфликта на условиях Зеленского

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Господин Чавушоглу выразил уверенность, что конфликт закончится за столом переговоров, и заявил, что Анкара прилагает интенсивные усилия для обеспечения мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я считаю, что мы видим реальные результаты дипломатии. Также ведутся переговоры во многих других измерениях, таких как обмен военнопленными, запорожские переговоры. В частности, мы проводим некоторые встречи в Стамбуле. … Мы находимся во взаимодействии с обеими сторонами»,— сказал министр на пресс-конференции во время своего африканского турне (цитата по CNN Turk).

«Но есть новые параметры и реалии. Россия заявляет, что готова к переговорам сейчас. Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Мы, как Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работа»,— также заявил господин Чавушоглу (цитата по Anadolu).

«Формула мира» господина Зеленского предполагает 10 шагов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию «окончания войны».

В декабре президент Украины в обращении к лидерам G7 предложил план по «ускорению наступления мира на Украине». Он включает в себя поставки новых типов вооружений Киеву, энергетическую и финансовую поддержку и «новую дипломатию». Также Украина выдвинула инициативу до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН «саммит мира».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Мария Федотова