Корабль «Союз» для возвращения российского экипажа с МКС запустят 20 февраля

Госкомиссия решила отправить космический корабль «Союз МС-23» для возвращения российского экипажа, он будет запущен к Международной космической станции (МКС) 20 февраля. Корабль запустят в беспилотном режиме, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Полет космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта Фрэнка Рубио продлят. «На состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители NASA согласились с выводами Совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие»,— рассказал господин Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что были проведены тесты системы управления движением, навигации корабля и математическое моделирование тепловых процессов при выполнении спуска с орбиты. «В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа, будет определяться отдельным решением госкомиссии»,— добавил глава госкорпорации.

15 декабря 2022 года на «Союзе МС-22», состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. «Роскосмос» направил МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для этого. NASA вместе с «Роскосмосом» рассматривало варианты возвращения экипажа МКС.

Лаура Кеффер