Краснодарская УК, в доме которой оборвался трос лифта, нарушила соблюдение лицензии

Управляющая компания ООО «Репино» нарушила соблюдение лицензионных требований при управлении домом, в котором оборвался трос лифта с девушкой-пассажиром. Об этом сообщает МЦУ Краснодара.

«Пассажирский и грузовой лифты находятся в нерабочем состоянии — это нарушение постановления Госстроя РФ N170. Также в июле 2022 года при освидетельствовании лифтов в этом доме выявили ряд дефектов и нарушений, которые не были устранены управляющей организацией»,— отметили в МЦУ Краснодара.

Управление по жилищным вопросам выдало управляющей компании предписание для устранения нарушений. Материалы проверки направили в госжилинспекцию для привлечения ответственного должностного и юрлица ООО «Репино» к административной ответственности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Репино» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Владельцем является Елена Богомолова. Компания занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Выручка организации в 2021 году составила 834,2 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

7 января грузовой лифт с девушкой-пассажиром сорвался с 13-го этажа 25-этажного жилого дома, но остановился на 12-м этаже благодаря сработавшей защите. Аналогичный инцидент произошел и 8 января. Причиной случившегося стало то, что один из десяти тросов перетерся. В связи с этим прокуратура и СУ СК по Краснодарскому краю начали проверки.

Татьяна Ручкина

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