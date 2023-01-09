Прокуратура организовала проверку после падения лифта с девушкой в многоэтажке Краснодара

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после падения в многоквартирном доме Краснодара лифта с находящейся внутри пассажиркой. Как сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве, будут установлены причины произошедшего.

«Один из десяти тросов перетерся. Из-за этого и произошло экстренное торможение кабины лифта»,— отметили в прокуратуре региона, подчеркнув, что также будет дана оценка тому, как обслуживают лифт.

Инцидент произошел в 25-этажном доме на улице Зиповская. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Выбраться из лифта пассажирке помогли спасатели.

Татьяна Ручкина

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