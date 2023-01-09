В Краснодаре лифт с девушкой внутри сорвался с 13-го этажа

В краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

Сообщается, что благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

По словам жильцов, два лифта в 25-этажном доме ломаются регулярно, а пассажирский не работает с декабря.

В пресс-службе управления МВД по Краснодару «Ъ-Кубань» сообщили, что обращений по данному факту пока не поступало.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram