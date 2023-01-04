Депутат Госдумы Гурулев заявил об отсутствии предпосылок к новому этапу мобилизации

Член комитета по обороне Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что не видит предпосылок к проведению очередного этапа мобилизации. По его мнению, вторая волна мобилизации будет неэффективна в ближайшие полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гурулев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Гурулев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение»,— сказал господин Гурулев в интервью изданию «Чита.Ру». По мнению депутата, к проведению нового этапа мобилизации нужно также подготовить промышленность, чтобы она была в состоянии обеспечить мобилизованных.

Частичная мобилизация в России началась в день подписания президентского указа — 21 сентября. О ее завершении российские власти сообщили 31 сентября. В войска были призваны 300 тыс. человек. В Кремле неоднократно уверяли, что вторая волна мобилизации не планируется.

Эрдни Кагалтынов