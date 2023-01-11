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Коммерсантъ FM
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Добыча нефти в Казахстане сократилась на 1,9% в 2022 году

Объем добычи нефти в Казахстане составил 84,2 млн т по итогам 2022 года, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков. Это на 1,9% меньше, чем в 2021 году, передает «Казинформ». Экспорт нефти составил 64,3 млн т.

Объем добычи газа снизился до 53,3 млрд кубометров. Показатель сократился на 1%, экспорт составил 4,6 млрд кубометров. Кроме того, добыча остальных полезных ископаемых снизилась на 7,6%.

Министр энергетики также заявил, что его страна готова экспортировать в Германию до 6 млн т нефти. По его словам, Россия устно дала разрешение на это, письменное подтверждение пока не получено.

Германия вместе с другими странами ЕС и G7 ранее ввела нефтяные санкции против России. Берлин не собирается больше закупать российскую нефть и установил потолок цен для оказания услуг по ее транспортировке по морю.

Об экспорте нефти в Германию — в материале «Ъ» «Германия наскребла казахстанской нефти».

Леонид Уварчев

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