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Коммерсантъ FM
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Кадыров: в военной операции на Украине приняли участие более 21 тыс. чеченцев

С начала военной операции на Украине в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов. Более 9 тыс. из них на данный момент находятся на передовой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на доклад начальника республиканского штаба специальной военной операции Магомеда Даудова.

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что каждый из чеченских бойцов обеспечен всем необходимым обмундированием и вооружением.

«Вопрос обеспечения наших бойцов стоит у меня на особом контроле. Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений»,— заявил глава Чечни.

8 января Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону военной операции 300 чеченских омоновцев.

О вооруженном конфликте на Украине читайте в трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Дарья Эрозбек

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