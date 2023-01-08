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Коммерсантъ FM
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Кадыров сообщил об отправке в зону военной операции 300 чеченских омоновцев

Около 300 бойцов ОМОНа управления Росгвардии по Чечне отправились в зону военной операции на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Их проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер правительства республики Абузайд Висмурадов и начальник управления Росгвардии Шарип Делимханов.

«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа «Ахмат-1» Управления Росгвардии по ЧР»,— написал господин Кадыров в Telegram.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля 2022 года. В конце сентября РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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