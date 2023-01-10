«Создание рабочей группы UEFA вряд ли решит проблему»

Спортивные чиновники рассчитывают вернуть российский футбол на международную арену. Работать над этим будет специальная группа UEFA, которую сформируют на этой неделе, сообщил СМИ генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Есть ли шанс, что сборная и клубы вновь будут играть в Европе? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Когда казалось, что переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию — вопрос решенный, руководители РФС взяли мхатовскую паузу и ушли отмечать праздники, вновь не приняв никакого решения. И вот в тот момент, когда страна отходит от обильных застолий, появляется информация, которая, по идее, должна дать болельщикам надежду. Еще бы — целая рабочая группа европейской федерации футбола будет решать конкретный вопрос о возвращении России на международную арену.

Только дальше разговоров дело, скорее всего, не пойдет, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Для меня это некий верх некомпетентности и задуривание масс. На мой взгляд, это имитация деятельности руководством Российского футбольного союза. Решать вопрос надо не созданием рабочей группы, а, скажем так, некими, может быть, даже сепаратными переговорами с руководством UEFA».

Руководители РФС, судя по всему, так и не могут определиться, как все-таки действовать. Президент организации Александр Дюков постоянно меняет свое мнение по поводу перехода в Азию и, общаясь с журналистами, порой отвечает вопросом на вопрос: «Если бы нам сказали, мол, надо подождать пять лет, тогда да, конечно. Мы бы собрались, обсудили, подключили футбольную общественность и устроили какой-то опрос. А если это будет 10 или 15 лет? Вы готовы столько ждать?»

Что тут скажешь? Уверен, к таким срокам не готов никто. Только вот даже формирование рабочей группы европейской футбольной федерации вряд ли решит проблему. Прецедент, который создали чиновники FIFA и UEFA, теперь постоянно будет всплывать, а открытый конфликт некоторых стран с Россией точно не забудется, уверен бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко:

«Давайте пофантазируем, что через год или два нас допустили, мы начинаем бороться за выход на чемпионат мира. Тут проходят какие-то стыковые матчи, и они опять говорят, что отказываются с нами играть, ссылаясь на прецедент. Как мы, например, сможем выступать в Прибалтике, в Польше? Есть страны, в которые мы в принципе не можем поехать. Как решать эту проблему, я не знаю. Все время играть на нейтральном поле? Хорошо. А как они к нам поедут?»

Так что ситуация, по сути, тупиковая, и, как бы она не повернулась, крайним останется нынешний президент РФС, полагает Андрей Червиченко:

«Наверное, самая незавидная роль именно у Дюкова, поскольку он загнан в угол.

Он может проиграть везде. Пойдет в Азию — его будут за это упрекать. Не пойдет — еще три-четыре года проваландаемся в попытках вернуться в Европу, ему станут предъявлять, что мы нигде не играем».

Ну а нам, болельщикам, остается только ждать и надеяться, что рано или поздно все разрешится. Хотя, если быть до конца откровенным, сейчас даже невозможно себе представить каким образом.