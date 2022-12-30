Раздвоение спорта

Уходящий год тянет назвать самым трудным, если не самым печальным в истории российского спорта, которому пришлось привыкать к жизни в условиях международной изоляции. Но на самом деле он скорее был самым удивительным — адской смесью из грандиозных проблем и не менее грандиозных прорывов, состоявшихся в основном на тех островках, что изоляция пощадила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов завоевал три золота и обрел статус короля лыжных гонок Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото В уходящем году Даниил Медведев вернул России лидерство в мужском теннисном рейтинге, которого у нее не было два десятилетия Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский ESPN признал российского полутяжа Дмитрия Бивола (слева), одержавшего победу над великим Саулем Альваресом, лучшим боксером года Фото: Ethan Miller / Getty Images Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг), категории великого Хабиба Нурмагомедова, превратившись в суперзвезду жанра самого высшего калибра Фото: Christopher Pike / Reuters Александр Овечкин перекрыл рубеж в 800 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке главных снайперов лиги Фото: Jamie Sabau / USA TODAY Sports / Reuters Ян Непомнящий выиграл Кандидатский турнир, определяющий претендента на звание лучшего шахматиста, с таким колоссальным преимуществом, с каким его не выигрывал никто и никогда Фото: Miguel Pereira / Getty Images Следующая фотография 1 / 6 На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов завоевал три золота и обрел статус короля лыжных гонок Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото В уходящем году Даниил Медведев вернул России лидерство в мужском теннисном рейтинге, которого у нее не было два десятилетия Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский ESPN признал российского полутяжа Дмитрия Бивола (слева), одержавшего победу над великим Саулем Альваресом, лучшим боксером года Фото: Ethan Miller / Getty Images Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг), категории великого Хабиба Нурмагомедова, превратившись в суперзвезду жанра самого высшего калибра Фото: Christopher Pike / Reuters Александр Овечкин перекрыл рубеж в 800 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке главных снайперов лиги Фото: Jamie Sabau / USA TODAY Sports / Reuters Ян Непомнящий выиграл Кандидатский турнир, определяющий претендента на звание лучшего шахматиста, с таким колоссальным преимуществом, с каким его не выигрывал никто и никогда Фото: Miguel Pereira / Getty Images

Если бы кому-то захотелось проиллюстрировать сложность и парадоксальность современного мира, то российский спорт был бы неплохим примером. Во всяком случае, 2022 год он прожил, очень убедительно показывая, насколько в этом мире все перемешано и перепутано,— как бы в двух измерениях, в двух, по сути, параллельных реальностях.

В первой он был изгоем, отвергнутым после «изоляционных» рекомендаций Международного олимпийского комитета и последовавших за ними санкций, на фоне которых даже прежние — за допинговый кризис — при всей их формальной суровости выглядели мягкими, как пуховая подушка, практически всем спортивным сообществом и мучительно привыкающим к новому статусу. В этой жутковатой реальности наиболее актуальным словом года стало «отстранение». В ней футбольные еврокубки заменил разросшийся до циклопических размеров Кубок России, а серию Гран-при по фигурному катанию под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) — серия с таким же названием, но отечественного разлива и с полупустыми трибунами. В ней вдруг возродилась как топовое соревнование выброшенная было на свалку вслед за стопкой других не принятых эпохой советских изобретений и, будучи извлеченной из нее, все равно не замеченная телевизионной аудиторией Спартакиада, а на хоккейный Кубок Первого канала вместо финнов, шведов и чехов приехали белорусы и казахи. В ней спортивным руководителям страны приходилось искрить оптимизмом, говоря о будущем в условиях изоляции, убеждать в том, что она не помеха развитию. Но что-то подсказывало, что и сами спортивные руководители, конечно, в это не слишком верят, потому что иначе откуда было взяться постоянным напоминаниям о том, что, если строго, буква в букву, следовать Олимпийской хартии, все, что сегодня происходит с российскими спортсменами,— нарушающая положения документа наглая дискриминация, и по крайней мере на парижской Олимпиаде 2024 года они обязаны присутствовать; или, например, идее переместить Российский футбольный союз из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в куда менее богатую и продвинутую, зато вроде бы куда более благожелательную Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Еще недавно она показалась бы откровенным бредом, нынче вызывает вполне серьезную дискуссию.

В этой реальности осталось крохотное количество островков, не затронутых санкциями, где россияне могли выступать наравне с зарубежными фронтменами, состязаясь с ними,— бокс, теннис, шахматы, Национальная хоккейная лига. И в этой реальности все, увы, подтверждало подозрения насчет чересчур явной, годами культивировавшейся заточенности российского спорта под формат «свои против чужих», которая лишь добавила остроты внезапно вставшим перед ним вызовам. А еще в этой реальности все говорило о том, что надежных, гарантирующих успех ответов на вызовы нет и в ближайшее время не появится.

Но рядом с ней была вторая реальность, второе измерение. В этой реальности вместо мрака — свет, а вместо вызовов и проблем — шикарные победы, громкие прорывы и яркие герои.

2022 год — это год, когда Александр Большунов на Олимпиаде в Пекине, прямо перед введением «изоляционного режима», завоевал, унижая страшных норвежцев, три золота и обрел облик настоящего короля лыжных гонок. 2022 год — это год, когда Даниил Медведев вернул России лидерство в мужском теннисном рейтинге, которого у нее не было два десятилетия, а боец смешанных единоборств Ислам Махачев вернул ей чемпионский пояс UFC в легком весе (до 70 кг), категории великого Хабиба Нурмагомедова, превратившись в суперзвезду жанра самого высшего калибра. 2022 год — это год, когда Ян Непомнящий выиграл Кандидатский турнир, определяющий претендента на звание лучшего шахматиста, с таким колоссальным преимуществом, с каким его не выигрывал никто и никогда. 2022 год — это год, по итогам которого ESPN без каких-либо колебаний признал сильнейшим в профессиональном боксе Дмитрия Бивола, который, защищая титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), расправился с двумя мексиканскими бойцами — бойцом просто выдающимся Хильберто Рамиресом и бойцом великим Саулем Альваресом, а еще один российский полутяж Артур Бетербиев добавил к двум поясам, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC), третий — Всемирной боксерской организации (WBO). Наконец, 2022 год — это год Александра Овечкина: на его излете единственным спортсменом, способным конкурировать c Лионелем Месси после волшебной игры аргентинца на футбольном чемпионате мира в Катаре в плане востребованности, узнаваемости и цитируемости, оказался именно Овечкин, перекрывший рубеж в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и вышедший на второе место в списке ее главных снайперов.

Поразительно, но этих побед, прорывов и героев у России в минувшие дюжину месяцев набралось ничуть не меньше, чем набиралось в те годы, когда попыткой изоляции ей представлялся всего-навсего отказ в праве использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх собственные гимн и флаг. Что, впрочем, вряд ли отменит жгучее желание сделать так, чтобы два параллельных измерения все-таки побыстрее слились в одно и чтобы в нем не надо было ломать голову над тем, с помощью каких юридических уловок и через какую часть света просочиться на Олимпийские игры или мировое футбольное первенство.

Алексей Доспехов