Коровная месть

В Воронеже с участием присяжных началось рассмотрение дела Виктора Мирского, который осенью 2021 года убил свою 59-летнюю односельчанку Гулистан Ибрагимову, ее 19-летнего сына Надыра и шестилетнего внука, после чего напал на районное отделение МВД. Обвинение называет мотивом бытовой спор из-за коровы. Подсудимый заявил, что пошел на преступление в результате подлого поведения убитой, а нападение на отделение МВД назвал «вызовом режиму».

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Виктор Мирский (справа)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первое заседание по рассмотрению уголовного дела 55-летнего Виктора Мирского в Воронежском областном суде началось сегодня с часовым опозданием. В нем участвовали подсудимый, которого поместили в «аквариум», родственники жертв, сотрудники МВД и десять присяжных.

Виктор Мирский обвиняется в убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетнего (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в посягательстве на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства (ст. 317 УК РФ), в незаконном хранении и изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и в повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По версии следствия, в начале 2021 года у мужчины возник конфликт с курдской семьей Ибрагимовых, с которой он жил по соседству в селе Волчанское Каменского района.

Виктора Мирского якобы обидело, что без его согласия соседи забили ранее принадлежавшую ему корову.

Планируя убийство, мужчина приготовил оружие, взрывчатку и купил страйкбольный костюм, шлем и глушитель, а свой автомобиль перекрасил и наклеил на него логотип агрохолдинга «Эконива». Около 3 часов ночи 16 сентября он прибыл к дому Ибрагимовых и, подкараулив хозяйку во дворе, сделал два бесшумных выстрела ей в грудь и в живот. После этого мужчина зашел в дом и застрелил спящих сына и внука женщины. В каждого из них Виктор Мирский, по версии следствия, сделал по два выстрела.

Через час он на своей машине прибыл к лискинскому отделению МВД. Господин Мирский разместил на входе в здание самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и после взрыва попытался проникнуть внутрь. Однако пройти ему не удалось: в ответ на огонь по находившимся в тот момент в отделении полицейским он был ранен в левое плечо, после чего скрылся. Один из дежурных получил легкое ранение в ногу, еще двоих от серьезных последствий уберегло защитное стекло, остановившее пули Виктора Мирского. В здании он смог взорвать еще одну гранату, всего самодельных взрывных устройств у него было 13. Ущерб отделению от стрельбы и взрывов оценили в 266,5 тыс. руб.

После нападения Виктор Мирский скрылся, его поисками занимались сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. 17 сентября мужчину поймали в 60 км от места убийства, при задержании он оказал сопротивление и был ранен сотрудником МВД.

Во время оглашения в суде обвинительного заключения присутствовавшая в зале Асия Ибрагимова упала в обморок. Женщину, которая приходится убитым дочерью, сестрой и матерью, привели в чувство и увели из зала для оказания медицинской помощи. Заседание решили продолжить без нее.

Женщина пропустила короткое выступление самого подсудимого. Виктор Мирский признает вину, но считает, что на убийство его спровоцировало подлое поведение членов семьи Ибрагимовых.

«Мне очень жаль, что так получилось. Но если бы не подлое поведение этих людей, я бы здесь не был, и вы бы здесь не были. Все были бы живы и здоровы»,— сказал Виктор Мирский. Он отметил, что понимает, что для этого нужны доказательства, и выразил готовность предоставить их.

«Конечно, ребенок ничего плохого не делал. Я очень сейчас сожалею о его гибели,— продолжил подсудимый.— Я не хотел садиться в тюрьму. В голове не укладывается, что я совершил. На первый беглый взгляд я должен выглядеть исчадием ада — на мне клеймо детоубийцы. Но за свои слова всем людям надо отвечать». В конце выступления Виктор Мирский отметил, что при нападении на отдел полиции не хотел кому-то специально навредить, он назвал свои действия вызовом режиму.

В суде допросили и сотрудников полиции, находившихся в отделении в момент нападения, а также Асию Ибрагимову, которая к тому моменту пришла в себя. Женщина сказала, что между ее матерью и подсудимым не было конфликтов. По ее словам, некий мужчина в селе хотел купить у Виктора Мирского корову, но тот продал животное ее семье. После этого мужчина и сказал Виктору Мирскому, что корову забили.

«Если он хочет знать, то корова до сих пор жива»,— завершила выступление потерпевшая. Виктор Мирский назвал ее слова ложью.

После завершения заседания журналисты попытались уточнить у подсудимого, действительно ли он совершил тройное убийство из-за коровы, но им помешали приставы. Следующее заседание назначено на 23 января.

Сергей Толмачев, Воронеж