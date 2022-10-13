Стрелок запросил присяжных

В Воронеже в суд Генпрокуратурой передано громкое уголовное дело об убийстве трех человек и нападении на районное отделение МВД. На скамье подсудимых окажется житель региона Виктор Мирский, которому вменяется также изготовление и хранение взрывчатки и уничтожение имущества. Во время следствия фигурант признавал свою вину, а сейчас потребовал, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

В Воронежский областной суд в среду вечером поступило резонансное уголовное дело 55-летнего жителя Каменского района Виктора Мирского. Оно передано на рассмотрение судье Максиму Петрову, дата начала слушаний пока не назначена.

Расследование уголовного дела заняло год, вело его главное следственное управление Следственного комитета России. Как рассказывал “Ъ”, рано утром 16 сентября 2021 года мужчина в военной экипировке совершил нападение на здание ОМВД по Лискинскому району, прибыв к нему на автомобиле «Нива». У него было автоматическое оружие и взрывное устройство, которое он привел в действие, спокойно и уверенно прикрепив к входной двери. После взрыва нападавший не смог пробраться внутрь, так как один из полицейских открыл огонь из автомата.

Сотрудник ОМВД получил легкое ранение из-за попавших в ногу осколков, а преступник скрылся. Оперативники установили личность напавшего, но задержали его только через сутки. Как оказалось, перед нападением на отделение мужчина убил трех человек в селе Волчанское, в котором он жил. В одном из домов были обнаружены тела членов семьи Гулистан Ибрагимовой: самой 59-летней женщины, ее 19-летнего сына и шестилетнего внука.

По версии следствия, они стали жертвами Виктора Мирского, который находился с семьей в конфликте из-за выпаса скота, уничтожившего посевы мужчины, и аренды части дома, за которую ему якобы не заплатили. “Ъ” сообщал, что после убийства злоумышленник решил отомстить местным полицейским: он считал, что правоохранительные органы несправедливо встали на сторону семьи Ибрагимовых в вопросе выгула скота, оштрафовав его.

Днем 17 сентября Виктора Мирского задержали в Подгоренском районе Воронежской области. Полицейские заметили его автомобиль у села Студенок, расположенного примерно в 60 км от места нападения на отделение МВД. Преступник попытался скрыться, но получил ранение в голову и был пойман.

В автомобиле оперативники обнаружили целый арсенал оружия, в том числе самодельную взрывчатку. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего заключили под стражу. В финальном варианте ему вменяется убийство трех человек, в том числе несовершеннолетнего (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства (ст. 317 УК РФ), незаконное хранение и изготовление взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и уничтожение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Оперативно получить комментарии от защитника Виктора Мирского “Ъ” не удалось: в облсуде не сказали, кто является его адвокатом. Там отметили, что обвиняемый подал ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Оно пока не рассмотрено. При этом еще год назад Виктор Мирский признал вину.

Сергей Толмачев, Воронеж