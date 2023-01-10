Никита Михалков сообщил, что остается в больнице и проходит обследование

Госпитализированный с гриппом кинорежиссер Никита Михалков дал первый комментарий о своем состоянии. В своем Telegram-канале «Бесогон» он рассказал, что все еще находится в больнице и проходит обследование.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст — в моем официальном Telegram-канале ''Бесогон''»,— написал Никита Михалков. «Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение»,— добавил он.

Вчера, 9 января, представитель медучреждения, где находится 77-летний режиссер, сообщил «РИА Новости», что Никита Михалков остается в отделении реанимации. Подробностей о его самочувствии не приводилось. Господин Михалков попал в больницу 5 января. Пресс-секретарь российского президента сегодня сообщил, что Владимир Путин «сопереживает» режиссеру и желает ему скорейшего выздоровления.

Никита Михалков — российский режиссер и продюсер. Он возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.

Лусине Баласян