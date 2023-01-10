Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Никита Михалков сообщил, что остается в больнице и проходит обследование

Госпитализированный с гриппом кинорежиссер Никита Михалков дал первый комментарий о своем состоянии. В своем Telegram-канале «Бесогон» он рассказал, что все еще находится в больнице и проходит обследование.

Никита Михалков

Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст — в моем официальном Telegram-канале ''Бесогон''»,— написал Никита Михалков. «Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение»,— добавил он.

Вчера, 9 января, представитель медучреждения, где находится 77-летний режиссер, сообщил «РИА Новости», что Никита Михалков остается в отделении реанимации. Подробностей о его самочувствии не приводилось. Господин Михалков попал в больницу 5 января. Пресс-секретарь российского президента сегодня сообщил, что Владимир Путин «сопереживает» режиссеру и желает ему скорейшего выздоровления.

Никита Михалков — российский режиссер и продюсер. Он возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...