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Коммерсантъ FM
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Никиту Михалкова на четвертый день после госпитализации оставили в реанимации

Госпитализированный с гриппом 77-летний кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель медучреждения. Господин Михалков попал в больницу 5 января.

«Пациент находится в отделении реанимации»,— сообщили в медучреждении. По информации Baza, сначала кинорежиссера отправили в ГКБ №67. Затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу.

Никита Михалков — председатель Союза кинематографистов России, возглавляет Московский международный кинофестиваль. В 1995 году режиссер получил премию «Оскар» за картину «Утомленные солнцем», лента «Урга — территория любви» принесла ему еще одну номинацию на «Оскар», так же как картина «12».

Мария Федотова

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