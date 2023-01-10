Песков: Путин сопереживает госпитализированному режиссеру Михалкову

Президент России Владимир Путин проинформирован о госпитализации 77-летнего режиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Михалков попал в больницу 5 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Никита Михалков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Никита Михалков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все»,— сказал господин Песков.

5 января Никиту Михалкова госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус. Как уточнили ТАСС в пресс-службе режиссера, у господина Михалкова диагностировали грипп. Вчера, 9 января, в медучреждении, где режиссер проходит лечение, сообщили, что он остается в отделении реанимации.

Милена Костерева