Песков: Путин сопереживает госпитализированному режиссеру Михалкову

Президент России Владимир Путин проинформирован о госпитализации 77-летнего режиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Михалков попал в больницу 5 января.
Владимир Путин (слева) и Никита Михалков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все»,— сказал господин Песков.
5 января Никиту Михалкова госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус. Как уточнили ТАСС в пресс-службе режиссера, у господина Михалкова диагностировали грипп. Вчера, 9 января, в медучреждении, где режиссер проходит лечение, сообщили, что он остается в отделении реанимации.