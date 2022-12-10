Технологии для недалекого будущего

Блокчейн, беспилотные автомобили и квантовые вычисления — обо всем этом мы постоянно слышали на протяжении последних лет. Какие технологические тренды, по мнению аналитиков, должны стать ключевыми в 2023 году — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще несколько лет назад мало кто слышал о метавселенных. Сейчас они могут ставь главным технологическим трендом

Фото: Albert Gea / Reuters Еще несколько лет назад мало кто слышал о метавселенных. Сейчас они могут ставь главным технологическим трендом

Фото: Albert Gea / Reuters

Метавселенные

Еще год назад о метавселенных почти никто не говорил. Но в 2022 году это слово стало вторым в списке претендентов на звание «слова года» по версии Оксфордского словаря, а в 2023 году метавселенные обещают стать чуть ли не основным технологическим трендом, считают аналитики Info-Tech Research Group.

Метавселенная — цифровая имитация трехмерного мира с помощью средств виртуальной и дополненной реальности. Лидерами среди создателей таких вселенных сейчас считаются американские технологические гиганты, такие как Microsoft, Google и Meta (признана экстремистской в РФ).

Пока ни одной из этих компаний не удалось создать успешный массовый продукт на базе метавселенной. Прежде всего это связано с дороговизной технологий, необходимых для реализации концепции цифровой вселенной. Но стоимость AR- и VR-устройств постепенно снижается, а о желании быть представленными в метавселенной заявляют все больше крупных компаний, таких как McDonald`s, Lego, Walmart и Victoria`s Secret. Согласно опросу YouGov, почти половина респондентов (44%) хотели бы работать в метавселенной и считают, что она может повысить их продуктивность.

Как отмечают аналитики, именно 2023 год может стать решающим в том, как будет развиваться индустрия метавселенных в ближайшее десятилетие. Но в каком бы направлении ни пошло это развитие, сами метавселенные, по оценкам экспертов, способны добавить к объему мировой экономики $5 трлн к 2030 году.

Адаптивный и генеративный ИИ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди трендов 2023 года выделяются и технологии искусственного интеллекта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Среди трендов 2023 года выделяются и технологии искусственного интеллекта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно исследованию все той же Info-Tech, в 2023 году самым популярным направлением инвестиций станет искусственный интеллект (ИИ). В ходе опроса 35% представителей компаний заявили, что уже вложились в ИИ, а в следующем году инвестировать в эту технологию планируют 44% опрошенных. Аналитики выделяют два типа ИИ, на которые будут обращать внимание его разработчики и организации, решившие вложиться в технологию в 2023 году. Трендом нового года, по мнению экспертов и аналитиков, должны стать адаптивный и генеративный ИИ.

Генеративный ИИ обучается на больших объемах данных при помощи нейросетей, а затем на основе изученного создает собственный оригинальный контент.

Это могут быть изображения, видео, музыка и многое другое, что, например, может быть использовано в индустрии развлечений.

Адаптивный ИИ, как следует из названия, способен самостоятельно адаптироваться под меняющиеся условия и задачи. Он использует большие объемы данных для непрекращающегося самообучения и способен решать задачи, которые изначально не были прописаны человеком в алгоритмах. Такой тип ИИ способен значительно повысить эффективность работы организаций, которым необходимо быстро реагировать на внешние изменения.

Переход от облачных вычислений к периферийным

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитие облачных технологий позволит компаниям отказаться от трат на собственные серверы и гибче регулировать свои вычислительные мощности

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Развитие облачных технологий позволит компаниям отказаться от трат на собственные серверы и гибче регулировать свои вычислительные мощности

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Облачные технологии уже зарекомендовали себя как надежный инструмент цифровой трансформации. Благодаря облачным провайдерам бизнес избавляется от необходимости закупать серверное оборудование, обслуживать его самостоятельно и думать о защите серверов. Кроме того, облачные решения добавляют компаниям гибкости в ведении бизнеса — при необходимости можно легко как нарастить мощности, так и избавиться от лишних.

Тем не менее и у облачных технологий есть свои недостатки. В некоторых случаях критична скорость обработки данных — в облачном гейминге, для систем управления умными автомобилями, при создании «умных городов» с развитой сетевой инфраструктурой. Центры обработки данных облачных провайдеров могут находиться очень далеко от конечных узлов, передающих друг другу информацию. Именно поэтому организации стали задумываться о применении периферийных вычислений (Edge computing).

Эта парадигма предусматривает обработку информации серверами, которые находятся как можно ближе к конечным устройствам, обменивающимся информацией. Это позволяет сократить время сетевого отклика и повысить пропускную способность сети. По данным ReportLinker, рынок периферийных вычислений будет стремительно расти все ближайшие годы. Среднегодовой прирост составит 21,6% в период с 2022 по 2028 год. А Precedence Research оценивает объем этого рынка по итогам 2023 года в $51,2 млрд.

Генно-модифицированная природа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский микробиолог Эммануэль Шарпантье (слева) и профессор Дженнифер Дудна из США

Фото: Eloy Alonso / Reuters Французский микробиолог Эммануэль Шарпантье (слева) и профессор Дженнифер Дудна из США

Фото: Eloy Alonso / Reuters

В конце 2020 года француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии за создание технологии генетической модификации CRISPR-Cas9, известной как «Генетические ножницы». С ее помощью в теории можно редактировать ДНК человека и избавляться от мутаций и болезней. В реальности до этого пока далеко: ученые со всего мира пришли к выводу, что пока эта технология недостаточно совершенна, а в ходе испытаний на человеке можно легко внести незапланированные изменения в геном. Последствия такой ошибки могут быть катастрофическими. А вот экспериментировать с неживыми организмами ученые могут без проблем.

Футуролог Бернард Марр считает, что в 2023 году одним из главных технологических трендов станет именно генная инженерия.

А использование нанотехнологий поможет человеку изменять природу не только растений, но и материалов, «добавляя им совершенно новые характеристики вроде водостойкости или способности к самовосстановлению».

Суперприложения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суперприложения выходят на новый уровень и через несколько лет могут появиться в каждом смартфоне

Фото: Mark Blinch / Reuters Суперприложения выходят на новый уровень и через несколько лет могут появиться в каждом смартфоне

Фото: Mark Blinch / Reuters

Суперприложения сочетают в себе функции мобильного приложения, платформы и целой экосистемы. Один из основателей BlackBerry, Майк Лазаридис, еще в 2010 году определил суперприложение как «закрытую экосистему множества приложений».

Суперприложения создают только крупные IT-корпорации. Самые яркие примеры — это китайский WeChat, который совмещает в себе тысячи различных приложений буквально на все случаи жизни, его соотечественник AliPay, малазийский Grab и, конечно, американские Facebook и Uber. В России такие экосистемы создали «Яндекс», «Тинькофф» и «Сбер».

Подобные продукты существуют на рынке уже несколько лет. Но аналитики Gartner включили их в топ-10 главных технологических трендов именно 2023 года. По прогнозам аналитической компании, к 2027 году уже больше половины жителей планеты станут активными пользователями хотя бы одного из суперприложений.

Кирилл Сарханянц