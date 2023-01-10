Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Доходы он оценил почти в 28 трлн руб. По его словам, бюджеты 40 регионов были исполнены с профицитом, 45 регионов — с дефицитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В прошлом году мы перевыполнили план по доходам, общий объем составил почти 28 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. выше, чем планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и за счет роста ненефтегазовых доходов, в том числе роста НДС в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года»,— рассказал господин Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил министр, без учета в расходах средств, выделенных на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, дефицит составил 1,8% ВВП. «То есть менее 2% ВВП, как мы планировали»,— добавил Антон Силуанов. По данным премьер-министра Михаила Мишустина, расходы бюджета составили свыше 31 трлн руб.

Минфин ожидал дефицита федерального бюджета за 2022 год на уровне 2% ВВП. Господин Силуанов объяснял рост этого показателя с 0,9% дополнительными расходами, в частности социальными: годовые расходы госказны за прошлый год превысили 30 трлн руб. Бюджет 2023 года сверстан с таким же дефицитом в 2% ВВП.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».