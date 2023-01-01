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Коммерсантъ FM
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В МВФ ожидают рецессию в странах ЕС из-за военных действий на Украине

В 2023 году половине стран Евросоюза угрожает рецессия, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, страны ЕС «весьма серьезно пострадали» из-за военного конфликта России и Украины.

«Именно это мы увидим в 2023 году. Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, более тяжелый, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно»,— сказала Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.

Кристалина Георгиева добавила, что зима 2023 года может быть сложной для европейских стран. «Мы следим за реакцией на энергетические потрясения в Европе, и Европа решительно движется к независимости от России. Да, будет тяжелая зима, возможно, следующая будет еще тяжелее, но наступает свобода от зависимости от России»,— сказала она. Госпожа Георгиева также напомнила, что в 2023 году треть мировой экономики будет находиться в рецессии.

По оценке аналитиков Finacial Times, экономика еврозоны сократится, потому что высокая инфляция и потенциальный дефицит энергии приведут к сокращению производства и спровоцируют рост безработицы. Аналитики считают, в 2023 году цены в ЕС вырастут чуть более чем на 6% и почти на 2,7% — в 2024 году.

Что происходит с экономикой ЕС — в материале «Три по ноль пять, но эффект разный».

Олеся Павленко

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