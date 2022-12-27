Силуанов объяснил рост дефицита бюджета дополнительными расходами

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост дефицита федерального бюджета в 2022 году с 0,9% ВВП до 2% ВВП произошел на фоне дополнительных расходов, в частности социальных. Господин Силуанов отметил, что для снижения бюджетного дефицита часть дополнительных расходов перенесли с 2023 года на текущий год.

«Расходы были 29 трлн руб., дефицит 0,9% ВВП, сейчас ожидаем, что будут около 30 трлн руб. с лишним. После начала спецоперации изменились макроусловия, выросла инфляция, летом были приняты меры поддержки детей, семей с детьми и так далее, это потребовало немаленького объема ресурсов»,— объяснил причины роста министр (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Силуанов также подчеркнул, что за последующие три года планируется снизить дефицит бюджета с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025-м. Для выполнения этих целей с учетом роста расходов было решено часть расходов следующего года профинансировать в текущем. По словам министра, для этого сейчас есть возможность.

5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы для более высоких расходов бюджета. В соответствии с принятыми изменениями на финансирование расходов можно будет направлять не более 8 трлн руб. нефтегазовых доходов на период с 2023 по 2025 год. Расходы федерального бюджета страны в 2023 году предусмотрены на уровне 29 трлн руб., в 2024-м — 29,4 трлн руб., а в 2025-м — 29,2 трлн.

Подробнее о новом бюджетном правиле — в материале «Ъ» «И все-таки оно вертится».

Милена Костерева