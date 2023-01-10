FT: Китай намерен восстановить отношения с Западом и дистанцироваться от России

Главная цель Китая с дипломатической точки зрения состоит в том, чтобы улучшить отношения со странами Запада после периода изоляции. В частности, планируется восстановление отношений с Европой, которые пострадали из-за поддержки Пекином России после начала вооруженного конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на китайских официальных лиц и собственные источники в руководстве КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщает FT, с 24 февраля китайские чиновники неоднократно говорили изданию, что президент России Владимир Путин не сообщал Пекину о планах начать полномасштабную военную операцию на Украине. Так, один чиновник рассказал, что во время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина 4 февраля 2022 года российская сторона допускала принятие «любых возможных мер» в случае возникновения угрозы безопасности России. Однако Китай тогда решил, что речь идет о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства.

На сегодняшний день, подчеркнули источники FT, Китай признает вероятность того, что Россия не сможет одержать победу в конфликте с Украиной и выйдет из него в статусе державы, которая «ослабла в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене». Ряд официальных лиц признались, что испытывают недоверие к российскому президенту на фоне происходящих событий.

Пока Пекин убеждает европейские правительства в готовности использовать тесные отношения с Москвой для того, чтобы удержать Владимира Путина от применения ядерного оружия, пишет FT. Вместе с тем в рамках стратегии восстановления отношений с Европой Китай намерен позиционировать себя как «потенциального миротворца» и участника процесса восстановления Украины после окончания конфликта.

В качестве доказательств изменения дипломатического вектора FT приводит участившиеся визиты западных лидеров. Так, вслед за визитами в Пекин в ноябре прошлого года канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля ожидаются визиты президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

После начала военной операции на Украине Китай подвергся критике стран Запада за несоблюдение санкций против России. При этом председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подтверждал готовность страны сближаться с Россией. Так, о намерении способствовать совместному развитию глобального управления он заявил в ходе встречи с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым 21 декабря. Кроме того Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву весной этого года.

30 декабря в ходе переговоров по видеосвязи Владимир Путин сказал китайскому лидеру, что сейчас отношения двух стран являются лучшими за всю историю. 18 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Financial Times заявил, что Китай играет важную роль, поскольку может предостеречь российскую сторону от использования ядерного оружия.

Об отношениях Китая и России — в материале «Ъ» «Пекинский связной».

Лусине Баласян