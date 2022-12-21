Китай готов сближаться с Россией ради справедливого глобального управления

Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Об этом сообщил его председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«Китай готов сближаться с Россией, чтобы постоянно продвигать китайско-российские отношения в новую эпоху и совместно способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении»,— приводит слова главы КНР Центральное телевидение Китая.

Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпинем сегодня, 21 декабря, его визит в Китай не анонсировался. Он передал лидеру КНР послание президента Владимира Путина. По словам господина Медведева, в нем был отмечен «беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации».

Страны Запада неоднократно призывали Китай повлиять на Россию для урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что Си Цзиньпин может встретиться с Владимиром Путиным в конце декабря.

Дарья Эрозбек