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Пекинский связной

Си Цзиньпин принял в Пекине Дмитрия Медведева

Встреча зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и лидера КНР Си Цзиньпина, состоявшаяся 21 декабря в Пекине, стала для всех неожиданностью. Хотя и не такой, как визит президента Украины Владимира Зеленского в тот же день в Вашингтон. Само содержание переговоров на первый взгляд выглядело рутинным. Говорили и про «стратегическое партнерство», и про «промышленную кооперацию», и про «широкое совпадение подходов». Наиболее же волнующим оказался вопрос, почему говорить с председателем КНР отправили именно господина Медведева. В экспертном сообществе считают, что ключевой целью внезапного тет-а-тет стала передача Дмитрием Медведевым послания от президента РФ Владимира Путина. И, похоже, председатель Си тоже не упустил возможности передать что-то в ответ.

Едва только мир узнал о предстоящей встрече президентов Украины и США, как выяснилось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Едва только мир узнал о предстоящей встрече президентов Украины и США, как выяснилось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Yekaterina Shtukina / Pool / Sputnik / Reuters

Едва только мир узнал о предстоящей встрече президентов Украины и США, как выяснилось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Yekaterina Shtukina / Pool / Sputnik / Reuters

В среду, 21 декабря, все внимание мировых СМИ должно было быть приковано к неожиданному визиту в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, впервые после 24 февраля покинувшего пределы своей страны. Так оно до какого-то момента и было, и тут выяснилось, что в Пекине с визитом находится экс-президент России Дмитрий Медведев. И, главное, что он был принят председателем КНР.

И хотя такая синхронность действий двух активных пользователей соцсетей могла оказаться обычным совпадением, западные СМИ не прошли мимо того факта, что новости о поездке господина Медведева появились сразу после того, как исчезла интрига вокруг визита господина Зеленского, подтвержденного администрацией США и им самим.

«Пока Зеленский посещает Вашингтон, Путин отправляет подручного в Пекин. Кремль распространил новости о визите в Китай всего через пару часов после того, как была обнародована поездка президента Украины в США»,— отметило издание Politico.

Там также обратили внимание на то, что, несмотря на заявление о «беспрецедентном уровне российско-китайского политического диалога», Владимир Путин «не поехал в Пекин поговорить с Си лично».

Отчеты о пекинских переговорах не изобиловали конкретикой. «Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и "группу двадцати". Обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая украинский кризис»,— сообщили в секретариате зампреда СБ РФ, отметив, что визит прошел 20–21 декабря — то есть начался еще до того, как мир узнал об американских планах Владимира Зеленского.

В секретариате зампреда СБ заверили, что «Медведев и Си Цзиньпин были единодушны в высокой оценке текущего состояния и перспектив российско-китайских отношений». Примечательно, что китайские СМИ рассказывали о переговорах лидера страны не с зампредом СБ РФ, а с председателем партии «Единая Россия», который приехал в КНР по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Впрочем, это было и неудивительно, поскольку прибыл Дмитрий Медведев в Пекин как лидер правящей партии «Единая Россия» и его сопровождала партийная делегация, в состав которой входили, в частности, секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. И в этом смысле Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин встречались на равных — как лидеры ведущих в своих странах политических сил. Комментируя прошедшие переговоры, Дмитрий Медведев отметил, что среди прочего на них обсуждались и вопросы взаимодействий "между двумя правящими партиями" — КПК и "Единой Россией".

Дмитрий Медведев отдельно подчеркнул, что на встрече затрагивался и, «безусловно, конфликт на Украине». Напомним, что Си Цзиньпин, несмотря на постоянную критику в адрес Запада, с самого 24 февраля настойчиво выступал за восстановление мира.

Вот и на этот раз председатель КНР не упустил возможности призвать Москву и Киев, пусть и в свойственной ему обтекаемой манере, к миру.

«Китай всегда определял свою позицию и политику, опираясь на факты, отстаивал объективную и справедливую позицию, активно настаивал на примирении и проведении переговоров»,— сказал Дмитрию Медведеву лидер КНР. Он выразил надежду, что стороны конфликта «сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности».

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Сообщается, что во время переговоров господин Медведев «передал главе китайского государства послание президента РФ Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавного партийного форума китайских коммунистов». Так пересказали краткое содержание послания президента РФ председателю КНР в секретариате Дмитрия Медведева.

По мнению директора ИСАА МГУ профессора Алексея Маслова, ключевым в пекинской встрече стало именно послание Владимира Путина Си Цзиньпину. Слова же председателя КНР о конфликте на Украине вполне можно считать ответным посланием российскому президенту.

«Это стандартная риторика Китая в отношении абсолютно всех ситуаций, не только в отношении России. Китай, грубо говоря, за Россию, но против военной операции, поскольку она серьезно нарушает его планы, связанные со взаимодействием с Европой и США. Китай не хотел бы сейчас идти с ними на разрыв, а российская операция этим планам мешает. Кроме того, китайская концепция внешней политики — это решение всего исключительно путем диалога. И получается, что Пекин оказывается в неудобном положении. Он поддерживает страну, которая очевидно ведет военные действия, но и не поддерживать ее он не может, потому что тогда бы встал на сторону Запада. КНР — в двусмысленной ситуации, поэтому и призывает к миру. Своего рода это обратное послание от Си»,— пояснил востоковед “Ъ”.

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Эксперт напомнил, что ранее циркулировали слухи о возможной встрече до Нового года между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако, «поскольку никаких серьезных договоренностей на этом уровне сейчас не будет, видимо, решили ограничиться встречей с Медведевым». По мнению господина Маслова, скорее всего, главными темами переговоров стали два серьезных вызова: «продолжение ситуации на Украине и вокруг нее — причем не только военной, но и экономической, а также введенный Западом потолок цен на нефть». «Китай серьезно зависит от российской нефти, и за последний месяц РФ и КНР ударно нарастили поставки нефти и газа. Поэтому вопрос о дальнейшей цене, конечно, ключевой»,— добавил эксперт.

Алексей Забродин

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