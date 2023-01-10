Продуктам штраф заказан

В условиях сохраняющихся сложностей с упаковкой и ингредиентами производители продуктов питания хотят получить дополнительные послабления в работе с сетями. Участники рынка просят Минсельхоз запретить ритейлу штрафовать их за недопоставку товара без подтверждения заказа. Но сети опасаются снижения дисциплины поставщиков, перебоев с поставками и выступают за саморегулирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Крупнейшие объединения производителей продуктов питания попросили Минсельхоз законодательно запретить ритейлу штрафовать за недопоставку товара без подтверждения заказов поставщиками. Копия письма палаты Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) от 27 декабря 2022 года есть у “Ъ”. Обращение подписали руководители «Руспродсоюза», «Русбренда», «Рыбного союза», Национальной мясной ассоциации, Союза производителей алкогольной продукции и т. д. В опрошенных “Ъ” ассоциациях от комментариев отказались.

Как говорится в письме, во многом из-за неспособности спрогнозировать спрос ритейл может незапланированно увеличивать объемы заказов в разы, а штрафы за недопоставку для некоторых сетей стали дополнительным доходом и вариантом обхода ограничения на размер взимаемых с поставщиков бонусов. Для производителей, сказано в обращении, практика «губительна»: заказы не соотносятся с возможностями, а штрафы грозят убытками.

По словам источника “Ъ” среди поставщиков, в основном договоры поставки обязуют исполнять любые заказы сети на определенном уровне. Но с начала военных действий на Украине есть сложности с упаковкой и ингредиентами, потому производители регулярно оптимизируют ассортимент, указывает собеседник “Ъ”. Минпромторг весной 2022 года рекомендовал сетям ввести мораторий на штрафы, но поставщики позже отмечали, что послаблений не заметили (см. “Ъ” от 4 апреля 2022 года).

Как отмечается в письме, некоторые игроки, такие как X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Азбука вкуса», без ущерба для бизнеса позволяют поставщикам подтверждать заказы. В «Азбуке вкуса» отметили, что обязательное подтверждение заказа позволяет планировать загрузку складов и логистических служб, а поставщикам — объем поставок. Директор по взаимодействию с госорганами X5 Group Станислав Богданов говорит, что подтверждение заказов — типовое условие в договорах компании, и это хорошо показывает, что инструменты саморегулирования в отрасли работают и развиваются. В быстро меняющихся условиях требуется гибкий подход, потому X5 и дальше выступает за саморегулирование, добавил он. В «Магните», «Ленте», Auchan, Metro и «Верном» комментарии не предоставили.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев говорит, что штрафы носят важный дисциплинирующий характер, а мораторий во время пандемии привел к снижению уровня сервиса поставщиков в крупных сетях до 60%. По его словам, если эта инициатива будет поддержана, сети не смогут гарантировать стабильное наличие нужных товаров на полках, а объективные случаи невозможности исполнения части обязательств без применения штрафов уже рассматриваются индивидуально.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что лучше дать возможность участникам рынка самим отрегулировать спорные вопросы, что даст стимул для сетей улучшать условия для поставщиков. Так, отмечает аналитик, пробелы в ассортименте, например, в газированных напитках, в 2022 году бизнес закрыл без участия регуляторов. Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова согласна, что требование поставщиков о подтверждении заказов выглядит оправданным с учетом их ограниченных возможностей. Однако, считает она, законодательные изменения излишне зарегулируют договорные отношения сторон и снизят возможности их быстрой адаптации.

В Минпромторге заявили, что обращение не получили. В Минсельхозе пообещали рассмотреть его, добавив, что «в целом поддерживают инициативы, направленные на развитие взаимовыгодных отношений и создание справедливых условий работы поставщиков с сетями».

Анатолий Костырев