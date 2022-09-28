Продуктам облегчают доставку

Риски сложностей с поставками продуктов питания из-за объявленной в России частичной мобилизации могут потребовать смягчения условий работы для участников рынка. По данным “Ъ”, Минпромторг уже рекомендовал сетям ввести мораторий на штрафы для производителей за срыв сроков или неполное выполнение заказов. Аналогичные меры принимались после начала военных действий на Украине. Поставщики считают необходимым закрепить мораторий в межотраслевом соглашении, а эксперты указывают на риски злоупотреблений мерой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам за несвоевременное или неполное выполнение заказов, рассказали два источника “Ъ” на рынке. По их словам, рекомендация была дана 27 сентября на совещании у заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Источник “Ъ” говорит, что рекомендация «носит устный характер» и дана в связи с возможными перебоями в логистике из-за объявленной частичной мобилизации. Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, если вопрос с производственным персоналом решить можно, выбытие большого количества водителей нанесет удар по цепочке поставок крупных и небольших компаний. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»), «Магните», «Ленте», Auchan и Metro не ответили на вопросы “Ъ”. В Ассоциации компаний розничной торговли отказались от комментариев.

Виктор Евтухов передал “Ъ”, что Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с производственным и торговым бизнесом и продолжает обращать внимание сетей и поставщиков на необходимость взвешенно и кропотливо подходить к вопросам выполнения условий договоров поставок. Как отметил господин Евтухов, Минпромторг периодически напоминает участникам рынка, что работать нужно «сообща и слаженно».

Минпромторг после начала военных действий РФ на Украине уже рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на штрафы к производителям, которые по объективным причинам не могут выполнять обязательства в марте этого года. Как тогда поясняли собеседники “Ъ” среди поставщиков, послабления необходимы для недопущения пустых полок на фоне возросшего спроса, логистических сбоев, роста себестоимости и т. д. (см. “Ъ” от 5 марта).

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что уже сейчас производители сообщают об увеличении объемов заказов со стороны некоторых торговых сетей на 10–20%, а возникшие после пандемии и военной операции на Украине проблемы никуда не исчезли. Сложности с логистикой, необходимость вносить 100-процентную предоплату за сырье и ингредиенты, долгий срок оплаты поставленных заказов сетями привели к сокращению оборотных средств у производителей до минимума, указывает господин Востриков.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин поясняет, что во время пандемии у компаний стали возникать производственные и логистические сбои в том числе из-за болезни сотрудников, а сети отмечали повышенный спрос на продукцию. Тогда отказ от штрафов к поставщикам позволил не усугубить ситуацию, а сегодня существуют аналогичные риски, поэтому мораторий необходим, считает он. По словам господина Юшина, оформить мораторий стоит через подписание соглашений между профильными ассоциациями и предотвратить ретроспективное выставление санкций по прошествии значительного времени. В апреле «Руспродсоюз» сообщал Минпромторгу что ряд сетей не приняли рекомендации министерства в полной мере либо приняли их «номинально», а сами увеличили штрафы.

Как отмечает Михаил Бурмистров, сети далеко не всегда штрафуют поставщиков после выяснения обстоятельств. Кроме того, добавляет он, нужно пресечь возможное злоупотребление послаблениями со стороны производителей. Часть недобросовестных игроков, поясняет эксперт, использовали мораторий, поставляя товар в условиях повышенного спроса в точки, где доходность выше.

Алексей Полухин