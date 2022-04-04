Ритейлеры держатся за договоры

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Выданные Минпромторгом в условиях кризиса рекомендации торговым сетям ввести мораторий на штрафы и оперативно согласовывать изменения условий поставок на практике выполняют не все ритейлеры. Как сообщил «Руспродсоюз» заместителю главы Минпромторга Виктору Евтухову, ряд сетей готовы на послабления только при формальных доказательствах форс-мажора, а некоторые даже увеличили штрафы. В условиях роста конкуренции за товары ритейлеры опасаются снижения поставок в результате послаблений, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось направленное 31 марта заместителю главы Минпромторга Виктору Евтухову письмо, в котором ассоциация «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) сообщает о сложностях с принятием сетями рекомендаций министерства по работе с поставщиками в условиях кризиса. Еще в середине марта Минпромторг рекомендовал сетям ввести мораторий на штрафы для поставщиков и оперативно принимать изменения договоров. Но, по словам зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, «многие федеральные ритейлеры», за исключением Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), не приняли рекомендации в полной мере либо приняли их «номинально».

Как сказано в письме «Руспродсоюза», «Магнит», «Лента» и «Верный» сообщили о готовности снизить штрафы для «добросовестных контрагентов» и не штрафовать поставщиков только при подтверждении форс-мажора. Более того, «Верный» резко увеличил количество начисленных штрафов по любым сбоям поставок без учета аргументов об отсутствии сырья, упаковки и т. д., говорится в письме. Сеть даже выставляет штрафы по уже снятым с производства товарам, указывают в «Руспродсоюзе».

По словам Дмитрия Леонова, ссылки сетей на форс-мажор — попытка затянуть рассмотрение обращений поставщиков и обойти рекомендации. Адвокат Forward Legal Олег Шейкин поясняет, что нужно доказать сразу несколько непростых условий: «чрезвычайность» события, его «непреодолимый» характер и объективную невозможность исполнить обязательство. Любые сомнения по каждому пункту толкуются не в пользу освобождения от ответственности, указывает он.

В «Магните» заявили, что пересмотрели подходы к требованиям по исполнению поставщиками договорных обязательств, что дает им возможность в том числе избежать или минимизировать штрафы в обстоятельствах форс-мажора, гарантируя наличие товаров на полках. «Мы готовы идти навстречу поставщикам, но должны поддерживать баланс интересов всех участников процесса, в том числе потребителей»,— отмечают в «Магните». В «Ленте» и «Верном» комментарии не предоставили.

Сети оплачивают поставку товаров с отсрочкой месяц, а столкнувшиеся с возросшей себестоимостью производители работают в условиях дефицита оборотных средств, утверждает господин Леонов. «Руспродсоюз» просит Виктора Евтухова провести встречу с руководством торговых сетей и представителями поставщиков для закрепления рекомендаций, например, в публичном меморандуме с заданными сроками действия. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что обращение «Руспродсоюза» поступило и рассматривается.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что полная отмена штрафов сетями грозит злоупотреблениями со стороны недобросовестных поставщиков. По его мнению, ритейлеры опасаются идти на послабления, опасаясь ухудшения исполнения заказов в условиях возможного дефицита некоторых позиций. «Конкуренция за товары уже есть и во втором квартале будет только усиливаться»,— отмечает он.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов также считает, что ритейлеры, видимо, опасаются как неисполнения заказа на фоне объективных сложностей с логистикой, так и ущемления конкретно своих интересов. По его словам, подписание меморандума между участниками рынка на равных условиях может снять последнюю проблему. Господин Бурмистров согласен, что регулятор в текущих условиях способен таким образом повысить уровень ответственности на рынке.

Анатолий Костырев