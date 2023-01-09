Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров

Министерство финансов Бельгии приступило к рассмотрению заявок, которые направили российские брокеры для разблокировки активов их клиентов в депозитарии Euroclear. Об этом сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе министерства.

В рамках лицензии Бельгии брокерам требовалось найти гаранта, который подтвердил бы, что заявленные инвесторы не находятся под санкциями, крайний срок для этого истек 7 января. «Главное управление Казначейства подтверждает получение запроса и приступило к индивидуальному рассмотрению всех заявок»,— ответил Минфин на соответствующий запрос.

Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг. Это один из двух европейских международных центральных депозитариев ценных бумаг, другим является Clearstream.

6 января в ответ на запрос Национального расчетного депозитария (НРД) Euroclear сообщил, что для рассмотрения возможности передачи инструкций и канала их передачи необходимо направить в компанию копию каждого официального разрешения от Казначейства Бельгии, полученного в рамках публикации ведомства.

В марте 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. 20 декабря сообщалось, что Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream. 22 декабря Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Бумаги заблокировались в Европе».

Мария Федотова