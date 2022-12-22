В переводе с украинского на медицинский

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут в ближайшее время отправить «для лечения» в украинскую либо европейскую клинику. Это произойдет, если судья Тбилисского городского суда согласится с доводами адвокатов о «тяжелой болезни» подсудимого, который с мая текущего года лечится в столичной клинике Vivamedi. В противном случае соратники бывшего лидера страны грозят властям устроить массовые протесты в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, видеомост из клиники Vivamedi

Фото: Vano Shlamov / AFP Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, видеомост из клиники Vivamedi

Фото: Vano Shlamov / AFP

По утверждению врачей, приглашенных семьей Михаила Саакашвили, он страдает деменцией (деградацией личности), а также рядом ментальных, когнитивных, неврологических и эндокринологических заболеваний, а значит, суду надо проявить гуманность и отправить бывшего президента Грузии на необходимое тому лечение. И видимо, чтобы суд принял правильное решение, партия экс-лидера «Единое национальное движение» (ЕНД) перед заседанием пригрозила начать массовые акции протеста, если ходатайство адвокатов об отсрочке на год наказания в виде шести лет лишения свободы за превышение служебных полномочий будет отклонено.

Между тем первое заседание Тбилисского городского суда по ходатайству адвокатов об отправке Михаила Саакашвили в зарубежную клинику для лечения началось со скандала: судья Георгий Аревадзе предложил экс-президенту включиться по видеомосту из клиники Vivamedi, что тот и сделал, однако свое выступление начал на украинском языке. Судья тут же прервал политика: «Выступайте по-грузински, я не владею украинским языком!»

Господин Саакашвили едва слышно ответил, что он гражданин Украины и хочет участвовать в процессе, выступая на государственном языке своей страны, то есть Украины.

Судья с таким доводом внезапно согласился и попросил обеспечить официальный перевод с украинского на грузинский. Выполнять эту функцию взялась сотрудница украинского консульства, оказавшаяся в зале. Но переводить ей не пришлось. Адвокат бывшего президента Шалва Хачапуридзе попросил своего подзащитного встать и снять рубашку, чтобы показать, насколько он исхудал.

Судью такой поворот событий не устроил, и он резко прервал адвоката, пригрозив закрыть процесс, если подсудимый «начнет раздеваться на глазах у всей страны».

Как-никак трансляцию с судебного заседания вели сразу четыре общенациональные телекомпании. В общем, ни высказаться, ни раздеться Михаилу Саакашвили не дали. После этого ему стало плохо, и заседание продолжилось без его участия.

Бывший президент действительно выглядел ужасно. Он исхудал, впервые в жизни отрастил бороду и в целом оставлял впечатление тяжелобольного человека. Впрочем, глава правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе тут же заметил в интервью грузинским журналистам, что господин Саакашвили «всего лишь симулирует». А по утверждению спикера парламента от ГМ Шалвы Папуашвили, «Саакашвили болен лишь нежеланием отбыть пять лет, оставшиеся из шестилетнего тюремного заключения», к которому его приговорил суд за организацию избиения спецназом оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Авторитетный американский психиатр Дэвид Голдсмит, приглашенный группой адвокатов и семьей Саакашвили, с мнением властей Грузии был готов поспорить. На суде он заявил, что экс-президент главным образом страдает «быстроразвивающейся деменцией», то есть прогрессирующей деградацией личности. Кроме того, по утверждению господина Голдсмита, у Михаила Саакашвили энцефалопатия Вернике — повреждение мозга. Психиатр заключил, что вылечить господина Саакашвили можно «только в специализированной западной клинике».

Другими словами, утверждение о невозможности вылечить больного деменцией в условиях заключения и отсутствие в Грузии специализирующейся на таких заболеваниях клиники и стали главной линией защиты на процессе.

Посчитает ли суд эти и другие подобные показания свидетелей и экспертов защиты достаточными, станет известно через несколько недель, после того как на процессе выступят все свидетели защиты, а также свидетели департамента исполнения наказаний Минюста, который в качестве ответчика выступает против фактического освобождения бывшего главы государства.

Комментируя ходатайство своих коллег об освобождении от отбытия наказания либо отсрочке исполнения наказания для Михаила Саакашвили, адвокат Гела Николаишвили сказал “Ъ”, что грузинское законодательство предусматривает «полное освобождение от наказания только для смертельно больных осужденных». Зато отсрочка исполнения наказания на 12 месяцев с последующим продлением действительно возможна, пояснил юрист.

За процессом во дворе Тбилисского городского суда следили сотни сторонников экс-президента, а также активисты ЕНД. Председатель партии Никанор Мелия предупредил: если суд не примет «положительное решение» и, по его словам, «тем самым приговорит Михаила Саакашвили к смерти», то «ничего в стране не останется по-прежнему», а оппозиционные силы начнут массовые акции протеста по всей республике.

Георгий Двали, Тбилиси